https://ria.ru/20231009/situatsiya-1901598351.html

Макрон: Франция, Германия, США и Великобритания обсудят ситуацию в Израиле

Макрон: Франция, Германия, США и Великобритания обсудят ситуацию в Израиле - РИА Новости, 09.10.2023

Макрон: Франция, Германия, США и Великобритания обсудят ситуацию в Израиле

Лидеры Франции, Германии, США и Великобритании в понедельник проведут переговоры, где обсудят ситуацию в Израиле, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T19:17

2023-10-09T19:17

2023-10-09T19:17

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ПАРИЖ, 9 окт - РИА Новости. Лидеры Франции, Германии, США и Великобритании в понедельник проведут переговоры, где обсудят ситуацию в Израиле, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на совместном с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявлении для прессы в понедельник. "Борьба с терроризмом – наша общая задача, которую мы продолжим выполнять вместе с Израилем и нашими международными партнёрами. Сегодня мы проведем переговоры с президентом США (Джо Байденом) и премьер-министром Великобритании (Риши Сунаком), чтобы продолжить обсуждение этой ситуации", - сказал Макрон, выступление которого транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в X. Он также вновь выразил полную солидарность с народом Израиля. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231009/konflikt-1901595038.html

https://ria.ru/20231009/ataki-1901593815.html

https://ria.ru/20231009/feyk-1901589156.html

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