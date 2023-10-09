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Макрон: Франция, Германия, США и Великобритания обсудят ситуацию в Израиле - РИА Новости, 09.10.2023
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19:17 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/situatsiya-1901598351.html
Макрон: Франция, Германия, США и Великобритания обсудят ситуацию в Израиле
Макрон: Франция, Германия, США и Великобритания обсудят ситуацию в Израиле - РИА Новости, 09.10.2023
Макрон: Франция, Германия, США и Великобритания обсудят ситуацию в Израиле
Лидеры Франции, Германии, США и Великобритании в понедельник проведут переговоры, где обсудят ситуацию в Израиле, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T19:17
2023-10-09T19:17
в мире
цены на нефть
израиль
франция
германия
джо байден
олаф шольц
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 9 окт - РИА Новости. Лидеры Франции, Германии, США и Великобритании в понедельник проведут переговоры, где обсудят ситуацию в Израиле, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на совместном с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявлении для прессы в понедельник. "Борьба с терроризмом – наша общая задача, которую мы продолжим выполнять вместе с Израилем и нашими международными партнёрами. Сегодня мы проведем переговоры с президентом США (Джо Байденом) и премьер-министром Великобритании (Риши Сунаком), чтобы продолжить обсуждение этой ситуации", - сказал Макрон, выступление которого транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в X. Он также вновь выразил полную солидарность с народом Израиля. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
https://ria.ru/20231009/konflikt-1901595038.html
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в мире, цены на нефть, израиль, франция, германия, джо байден, олаф шольц, эммануэль макрон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Цены на нефть, Израиль, Франция, Германия, Джо Байден, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Макрон: Франция, Германия, США и Великобритания обсудят ситуацию в Израиле

Макрон: Франция, Германия, США и Великобритания обсудят ситуацию в Израиле

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
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ПАРИЖ, 9 окт - РИА Новости. Лидеры Франции, Германии, США и Великобритании в понедельник проведут переговоры, где обсудят ситуацию в Израиле, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на совместном с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявлении для прессы в понедельник.
«
"Борьба с терроризмом – наша общая задача, которую мы продолжим выполнять вместе с Израилем и нашими международными партнёрами. Сегодня мы проведем переговоры с президентом США (Джо Байденом) и премьер-министром Великобритании (Риши Сунаком), чтобы продолжить обсуждение этой ситуации", - сказал Макрон, выступление которого транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в X.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Экс-аналитик ЦРУ: США не пытались разрешить конфликт Палестины и Израиля
Вчера, 19:05
Он также вновь выразил полную солидарность с народом Израиля.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Обстрел зданий в палестинском городе Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Минобороны Израиля поручило участить атаки на сектор Газа
Вчера, 19:02
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Израиль опроверг, что Египет предупредил их о планах ХАМАС атаковать
Вчера, 18:46
 
В миреЦены на нефтьИзраильФранцияГерманияДжо БайденОлаф ШольцЭммануэль МакронХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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