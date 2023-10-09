Макрон: Франция, Германия, США и Великобритания обсудят ситуацию в Израиле
Макрон: Франция, Германия, США и Великобритания обсудят ситуацию в Израиле
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
ПАРИЖ, 9 окт - РИА Новости. Лидеры Франции, Германии, США и Великобритании в понедельник проведут переговоры, где обсудят ситуацию в Израиле, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на совместном с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявлении для прессы в понедельник.
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"Борьба с терроризмом – наша общая задача, которую мы продолжим выполнять вместе с Израилем и нашими международными партнёрами. Сегодня мы проведем переговоры с президентом США (Джо Байденом) и премьер-министром Великобритании (Риши Сунаком), чтобы продолжить обсуждение этой ситуации", - сказал Макрон, выступление которого транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в X.
Он также вновь выразил полную солидарность с народом Израиля.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.