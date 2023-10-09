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Ситуация в мире ужасная и только ухудшается, заявил глава управления ООН - РИА Новости, 09.10.2023
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15:10 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/situatsiya-1901525969.html
Ситуация в мире ужасная и только ухудшается, заявил глава управления ООН
Ситуация в мире ужасная и только ухудшается, заявил глава управления ООН - РИА Новости, 09.10.2023
Ситуация в мире ужасная и только ухудшается, заявил глава управления ООН
Ситуация в мире ужасная и только ухудшается, гуманитарным работникам приходится выполнять все больше и больше работы, не предпринимается никаких политических... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T15:10
2023-10-09T15:10
в мире
женева (город)
здоровье - общество
филиппо гранди
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
оон
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ЖЕНЕВА, 9 окт - РИА Новости. Ситуация в мире ужасная и только ухудшается, гуманитарным работникам приходится выполнять все больше и больше работы, не предпринимается никаких политических шагов, чтобы помочь им, заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев (УВКБ) Филиппо Гранди. "Глобальная ситуация действительно ужасна и становится все хуже. Люди страдают, и гуманитариев просят собрать больше осколков в большем количестве уголков мира... Их просят сделать это в одиночку в отсутствие политических решений", - сказал он на 74-м заседании исполнительного комитета УВКБ в Женеве. Гранди призывает государства согласиться с тем, что люди, вынужденные покинуть свои дома из-за конфликтов или преследований, имеют права. "Сильное, хорошо обеспеченное ресурсами УВКБ ООН по-прежнему необходимо, возможно, больше, чем когда-либо", - добавил он.
https://ria.ru/20231008/mir-1901370598.html
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в мире, женева (город), здоровье - общество, филиппо гранди, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, оон
В мире, Женева (город), Здоровье - Общество, Филиппо Гранди, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, ООН
Ситуация в мире ужасная и только ухудшается, заявил глава управления ООН

Верховный комиссар ООН УВКБ: ситуация в мире ужасная и только ухудшается

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкВерховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в Москве
Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в Москве
© Пресс-служба МИД РФ
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Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в Москве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 9 окт - РИА Новости. Ситуация в мире ужасная и только ухудшается, гуманитарным работникам приходится выполнять все больше и больше работы, не предпринимается никаких политических шагов, чтобы помочь им, заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев (УВКБ) Филиппо Гранди.
«
"Глобальная ситуация действительно ужасна и становится все хуже. Люди страдают, и гуманитариев просят собрать больше осколков в большем количестве уголков мира... Их просят сделать это в одиночку в отсутствие политических решений", - сказал он на 74-м заседании исполнительного комитета УВКБ в Женеве.
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Гранди призывает государства согласиться с тем, что люди, вынужденные покинуть свои дома из-за конфликтов или преследований, имеют права.
«
"Сильное, хорошо обеспеченное ресурсами УВКБ ООН по-прежнему необходимо, возможно, больше, чем когда-либо", - добавил он.
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В миреЖенева (город)Здоровье - ОбществоФилиппо ГрандиУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцевООН
 
 
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