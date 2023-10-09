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Экс-глава Шлиссельбурга захватил здание городской администрации - РИА Новости, 09.10.2023
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16:35 09.10.2023 (обновлено: 17:19 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/shlisselburg-1901552392.html
Экс-глава Шлиссельбурга захватил здание городской администрации
Экс-глава Шлиссельбурга захватил здание городской администрации - РИА Новости, 09.10.2023
Экс-глава Шлиссельбурга захватил здание городской администрации
Бывший глава Шлиссельбурга в Кировском районе Ленинградской области Артем Желудов, вышедший к середине прошлой недели из СИЗО "Кресты", забаррикадировался в... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T16:35
2023-10-09T17:19
происшествия
шлиссельбург
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт — РИА Новости. Бывший глава Шлиссельбурга в Кировском районе Ленинградской области Артем Желудов, вышедший к середине прошлой недели из СИЗО "Кресты", забаррикадировался в здании городской администрации, сообщили местные власти. &quot;Желудов и его сообщники сегодня в 7:00 утра ворвались в администрацию с болгарками и цепями, угрожая расправой, выгнали охрану и забаррикадировали здание&quot;, — рассказали в администрации района.Как добавляется, вход в помещение, "где хранятся документы, компьютеры и серверы с государственной информацией, контролирует сам Желудов, не пуская ни полицию, ни сотрудников". Из-за инцидента местные власти обратились в правоохранительные органы. РИА Новости пока не удалось получить комментарий управления МВД по Ленобласти. Желудов занимал пост главы администрации Шлиссельбурга с ноября 2020-го до 2 августа 2023 года. После этого временно исполняющим обязанности главы города совет депутатов назначил экс-зампреда комитета по природным ресурсам Спартака Чхетию. СУ СК по Ленобласти ранее возбудил дело против Желудова по статье о превышении должностных полномочий. Поводом стали нарушения при вводе в эксплуатацию дома в поселке Приладожский, которым он руководил с 2017 года — до того, как стал главой администрации Шлиссельбурга. В августе его арестовали. Позже меру пресечения смягчили до запрета определенных действий, и Желудков вышел из СИЗО "Кресты" 5 октября. По данным СМИ, в частности 47news, работавший до августа Желудов забрал трудовую книжку и планировал спорить в суде с советом депутатов, который его уволил.
https://ria.ru/20230722/istra-1885668899.html
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происшествия, шлиссельбург, ленинградская область
Происшествия, Шлиссельбург, Ленинградская область
Экс-глава Шлиссельбурга захватил здание городской администрации

Экс-глава Шлиссельбурга Желудов забаррикадировался в здании горадминистрации

© Фото : Администрация Кировского района ЛО/ВКонтактеЭкс-глава Шлиссельбурга Артем Желудов в здании захваченной городской администрации
Экс-глава Шлиссельбурга Артем Желудов в здании захваченной городской администрации - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© Фото : Администрация Кировского района ЛО/ВКонтакте
Экс-глава Шлиссельбурга Артем Желудов в здании захваченной городской администрации
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт — РИА Новости. Бывший глава Шлиссельбурга в Кировском районе Ленинградской области Артем Желудов, вышедший к середине прошлой недели из СИЗО "Кресты", забаррикадировался в здании городской администрации, сообщили местные власти.
«

"Желудов и его сообщники сегодня в 7:00 утра ворвались в администрацию с болгарками и цепями, угрожая расправой, выгнали охрану и забаррикадировали здание", — рассказали в администрации района.

Как добавляется, вход в помещение, "где хранятся документы, компьютеры и серверы с государственной информацией, контролирует сам Желудов, не пуская ни полицию, ни сотрудников".
Из-за инцидента местные власти обратились в правоохранительные органы. РИА Новости пока не удалось получить комментарий управления МВД по Ленобласти.
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Желудов занимал пост главы администрации Шлиссельбурга с ноября 2020-го до 2 августа 2023 года. После этого временно исполняющим обязанности главы города совет депутатов назначил экс-зампреда комитета по природным ресурсам Спартака Чхетию.
СУ СК по Ленобласти ранее возбудил дело против Желудова по статье о превышении должностных полномочий. Поводом стали нарушения при вводе в эксплуатацию дома в поселке Приладожский, которым он руководил с 2017 года — до того, как стал главой администрации Шлиссельбурга. В августе его арестовали. Позже меру пресечения смягчили до запрета определенных действий, и Желудков вышел из СИЗО "Кресты" 5 октября.
По данным СМИ, в частности 47news, работавший до августа Желудов забрал трудовую книжку и планировал спорить в суде с советом депутатов, который его уволил.
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