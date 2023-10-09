https://ria.ru/20231009/rossiyanin-1901594439.html

Посольство сообщило об одном погибшем в Израиле россиянине

Посольство сообщило об одном погибшем в Израиле россиянине - РИА Новости, 09.10.2023

Посольство сообщило об одном погибшем в Израиле россиянине

После обострения конфликта в Израиле погиб один россиянин, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России в Тель-Авиве со ссылкой на списки израильской... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T19:04

2023-10-09T19:04

2023-10-09T19:42

россия

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

оон

тель-авив

армия обороны израиля

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт — РИА Новости. После обострения конфликта в Израиле погиб один россиянин, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России в Тель-Авиве со ссылкой на списки израильской стороны."С прискорбием сообщаем, что по состоянию на 18:00 9 октября, по поступившей от израильской стороны информации, один гражданин Российской Федерации числится погибшим. Консульский отдел посольства занимается выяснением всех обстоятельств. В предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся четверо российских граждан", — отметили в дипмиссии.Дипломаты подчеркнули, что находятся в контакте с родственниками этих людей."Прилагаем максимум усилий для установления места нахождения пропавших граждан. Продолжаем работать с поступающими обращениями и звонками, оказываем помощь и содействие находящимся в Израиле туристам", — добавили в посольстве.Незадолго до этого в дипломатической миссии сообщили, что на связь в ближневосточной стране не выходят девять россиян.Беспрецедентная атакаВ субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи". Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило 800, пострадали около 2,5 тысячи человек. Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа — 560 человек, различные ранения получили 2900.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году определено образование двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Тель-Авив, декларируя согласие с принципом двух государств, окончательно не освободил палестинские территории.

https://ria.ru/20231009/evakuatsiya-1901482911.html

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

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россия, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, оон, тель-авив, армия обороны израиля, михаил богданов