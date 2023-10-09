Посольство сообщило об одном погибшем в Израиле россиянине

Посольство РФ: один россиянин погиб в Израиле, четверо числятся пропавшими
"С прискорбием сообщаем, что по состоянию на 18:00 9 октября, по поступившей от израильской стороны информации, один гражданин Российской Федерации числится погибшим. Консульский отдел посольства занимается выяснением всех обстоятельств. В предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся четверо российских граждан", — отметили в дипмиссии.
Было уничтожено более 550 объектов ХАМАС.
Было уничтожено более 550 объектов ХАМАС.
Среди них — высотки, дома, объекты инфраструктуры, позиции и жилые комплексы.
Среди них — высотки, дома, объекты инфраструктуры, позиции и жилые комплексы.
Авиация ЦАХАЛ нанесла авиаудары по группам, пытающимся проникнуть на территорию Израиля.
Авиация ЦАХАЛ нанесла авиаудары по группам, пытающимся проникнуть на территорию Израиля.
Убито несколько сотен диверсантов ХАМАС.
Убито несколько сотен диверсантов ХАМАС.
Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа.
Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа.
Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.
Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.
Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.
Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.
Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Было уничтожено более 550 объектов ХАМАС.
Среди них — высотки, дома, объекты инфраструктуры, позиции и жилые комплексы.
Авиация ЦАХАЛ нанесла авиаудары по группам, пытающимся проникнуть на территорию Израиля.
Убито несколько сотен диверсантов ХАМАС.
Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа.
Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.
Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.
Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.