Люди пытаются вылететь из Израиля в Стамбул и Анталью, на рейсах нет мест
TGRT Haber: люди пытаются вылететь из Израиля в Стамбул, на рейсах нет мест
© AP Photo / Dan BaliltyАэропорт в Тель-Авиве
© AP Photo / Dan Balilty
Аэропорт в Тель-Авиве. Архивное фото
АНКАРА, 9 окт - РИА Новости. Множество людей пытаются вылететь из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве в турецкие Стамбул и Анталью, cамолеты заполнены спасающимися от войны, передал турецкий телеканал TGRT Haber.
Эскалация конфликта между Палестиной и Израилем продолжается третий день, она сопровождается ракетными обстрелами израильских городов на юге и в центре страны. Израильские военные наносят массированные авиаудары по сектору Газа. В главном израильском аэропорту Бен-Гурион днем в понедельник сохраняется спокойная обстановка, покидающих Израиль много, но аэропорт не переполнен, говорить о массовом бегстве из страны нельзя, передавал корреспондент РИА Новости.
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"Стало известно, что в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве наблюдается большая плотность, израильские граждане устремились в Стамбул и Анталью. На рейсах "Турецких авиалиний" нет мест", - передал телеканал.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.