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Люди пытаются вылететь из Израиля в Стамбул и Анталью, на рейсах нет мест - РИА Новости, 09.10.2023
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Туризм
 
17:33 09.10.2023 (обновлено: 17:38 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/reysy-1901566616.html
Люди пытаются вылететь из Израиля в Стамбул и Анталью, на рейсах нет мест
Люди пытаются вылететь из Израиля в Стамбул и Анталью, на рейсах нет мест - РИА Новости, 09.10.2023
Люди пытаются вылететь из Израиля в Стамбул и Анталью, на рейсах нет мест
Множество людей пытаются вылететь из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве в турецкие Стамбул и Анталью, cамолеты заполнены спасающимися от войны, передал турецкий... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T17:33
2023-10-09T17:38
в мире
израиль
стамбул
анталья (провинция)
михаил богданов
биньямин нетаньяху
хамас
оон
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АНКАРА, 9 окт - РИА Новости. Множество людей пытаются вылететь из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве в турецкие Стамбул и Анталью, cамолеты заполнены спасающимися от войны, передал турецкий телеканал TGRT Haber. Эскалация конфликта между Палестиной и Израилем продолжается третий день, она сопровождается ракетными обстрелами израильских городов на юге и в центре страны. Израильские военные наносят массированные авиаудары по сектору Газа. В главном израильском аэропорту Бен-Гурион днем в понедельник сохраняется спокойная обстановка, покидающих Израиль много, но аэропорт не переполнен, говорить о массовом бегстве из страны нельзя, передавал корреспондент РИА Новости. "Стало известно, что в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве наблюдается большая плотность, израильские граждане устремились в Стамбул и Анталью. На рейсах "Турецких авиалиний" нет мест", - передал телеканал. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/evakuatsiya-1901503204.html
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израиль
стамбул
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в мире, израиль, стамбул, анталья (провинция), михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, новости - туризм
В мире, Израиль, Стамбул, Анталья (провинция), Михаил Богданов, Биньямин Нетаньяху, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Туризм, Новости - Туризм
Люди пытаются вылететь из Израиля в Стамбул и Анталью, на рейсах нет мест

TGRT Haber: люди пытаются вылететь из Израиля в Стамбул, на рейсах нет мест

© AP Photo / Dan BaliltyАэропорт в Тель-Авиве
Аэропорт в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Dan Balilty
Аэропорт в Тель-Авиве. Архивное фото
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АНКАРА, 9 окт - РИА Новости. Множество людей пытаются вылететь из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве в турецкие Стамбул и Анталью, cамолеты заполнены спасающимися от войны, передал турецкий телеканал TGRT Haber.
Эскалация конфликта между Палестиной и Израилем продолжается третий день, она сопровождается ракетными обстрелами израильских городов на юге и в центре страны. Израильские военные наносят массированные авиаудары по сектору Газа. В главном израильском аэропорту Бен-Гурион днем в понедельник сохраняется спокойная обстановка, покидающих Израиль много, но аэропорт не переполнен, говорить о массовом бегстве из страны нельзя, передавал корреспондент РИА Новости.
Последствия израильских ударов в Газе - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
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Вчера, 13:57
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"Стало известно, что в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве наблюдается большая плотность, израильские граждане устремились в Стамбул и Анталью. На рейсах "Турецких авиалиний" нет мест", - передал телеканал.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
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Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
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