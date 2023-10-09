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Шольц сказал Байдену, что против приглашения Украины в НАТО, пишут СМИ
Шольц сказал Байдену, что против приглашения Украины в НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 09.10.2023
Шольц сказал Байдену, что против приглашения Украины в НАТО, пишут СМИ
Канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал президенту США Джо Байдену во время телефонного разговора перед летним саммитом НАТО в Вильнюсе, что выступает против прямого... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T19:52
2023-10-09T19:52
2023-10-09T20:24
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал президенту США Джо Байдену во время телефонного разговора перед летним саммитом НАТО в Вильнюсе, что выступает против прямого приглашения Украины в альянс по итогам встречи, сообщил журнал New Yorker со ссылкой на четыре источника."Шольц <…> четко дал понять, что выступал категорически против коммюнике (по итогам саммита. — Прим. ред.), которое бы включало конкретное "приглашение" для Украины в НАТО", — говорится в материале.По данным журнала, позиция немецкого канцлера могла "пустить под откос" все переговоры о содержании итогового коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе.Как отметили источники, Шольц также дал понять Байдену, что скептически настроен в отношении отмены для Киева условия выполнения плана действий для членства в НАТО, но Байден не согласился с его мнением, так как к тому моменту уже дал свое согласие на это.Генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг заявил по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, который проходил 11-12 июля, что Украина может вступить в альянс без необходимости выполнения плана действий для членства в организации.
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в мире, украина, олаф шольц, нато, вильнюс, германия, джо байден, йенс столтенберг
В мире, Украина, Олаф Шольц, НАТО, Вильнюс, Германия, Джо Байден, Йенс Столтенберг
Шольц сказал Байдену, что против приглашения Украины в НАТО, пишут СМИ
New Yorker: Шольц сказал Байдену, что против приглашения Украины в НАТО