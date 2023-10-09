https://ria.ru/20231009/prichastnost-1901632157.html

У Израиля нет доказательств причастности Ирана к операции ХАМАС, пишут СМИ

У Израиля нет доказательств причастности Ирана к операции ХАМАС, пишут СМИ - РИА Новости, 09.10.2023

У Израиля нет доказательств причастности Ирана к операции ХАМАС, пишут СМИ

Израиль не обладает доказательствами причастности Ирана к операции палестинского движения ХАМАС, сообщает издание Politico со ссылкой на американских и... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T23:25

2023-10-09T23:25

2023-10-09T23:25

в мире

израиль

иран

палестина

сергей лавров

биньямин нетаньяху

politico

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54f6d12bac306ae49e4f6fbbd08ddaf6.jpg

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Израиль не обладает доказательствами причастности Ирана к операции палестинского движения ХАМАС, сообщает издание Politico со ссылкой на американских и израильских чиновников. "У нас нет никаких свидетельств или доказательств (причастности Ирана - ред.)", - заявил изданию представитель армии обороны Израиля майор Нир Динар, добавив при этом, что, по мнению израильской стороны, "иранцы не были удивлены" действиями ХАМАС. Представительство Ирана при ООН ранее заявило, что Тегеран непричастен к нападению ХАМАС на Израиль. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число жителей Израиля, погибших в результате эскалации израильско-палестинского конфликта, возросло до 900, сообщила вечером понедельника газета Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231009/izrail-1901631640.html

https://ria.ru/20231009/boi-1901628964.html

https://ria.ru/20231009/pogibshie-1901629271.html

израиль

иран

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, палестина, сергей лавров, биньямин нетаньяху, politico, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году