https://ria.ru/20231009/press-konferentsiya-1901486137.html
В Кремле ответили на вопрос о планах на пресс-конференцию Путина
В Кремле ответили на вопрос о планах на пресс-конференцию Путина - РИА Новости, 09.10.2023
В Кремле ответили на вопрос о планах на пресс-конференцию Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сообщат о большой пресс-конференции Владимира Путина, когда определятся со сроками ее... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T13:09
2023-10-09T13:09
2023-10-09T13:23
дмитрий песков
владимир путин
россия
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сообщат о большой пресс-конференции Владимира Путина, когда определятся со сроками ее проведения, не исключено, что формат может быть объединен с "прямой линией"."Мы всех проинформируем. Когда определимся по срокам, все сообщим", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, состоится ли в этом году большая пресс-конференция Путина.На просьбу уточнить, может ли быть этот формат объединен с "прямой линией" президента, представитель Кремля подчеркнул: "Все может быть"."Так или иначе, эти форматы в разных ипостасях живут и будут жить, потому что они востребованы людьми", - заявил Песков.
https://ria.ru/20231009/otdykh-1901490595.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, россия
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия
В Кремле ответили на вопрос о планах на пресс-конференцию Путина
Песков: пресс-конференцию Путина могут объединить с прямой линией
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сообщат о большой пресс-конференции Владимира Путина, когда определятся со сроками ее проведения, не исключено, что формат может быть объединен с "прямой линией".
"Мы всех проинформируем. Когда определимся по срокам, все сообщим", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, состоится ли в этом году большая пресс-конференция Путина.
На просьбу уточнить, может ли быть этот формат объединен с "прямой линией" президента, представитель Кремля подчеркнул: "Все может быть".
"Так или иначе, эти форматы в разных ипостасях живут и будут жить, потому что они востребованы людьми", - заявил Песков.
Песков ответил на вопрос о популяризации мест отдыха Путина