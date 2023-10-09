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В Кремле ответили на вопрос о планах на пресс-конференцию Путина - РИА Новости, 09.10.2023
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13:09 09.10.2023 (обновлено: 13:23 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/press-konferentsiya-1901486137.html
В Кремле ответили на вопрос о планах на пресс-конференцию Путина
В Кремле ответили на вопрос о планах на пресс-конференцию Путина - РИА Новости, 09.10.2023
В Кремле ответили на вопрос о планах на пресс-конференцию Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сообщат о большой пресс-конференции Владимира Путина, когда определятся со сроками ее... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T13:09
2023-10-09T13:23
дмитрий песков
владимир путин
россия
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сообщат о большой пресс-конференции Владимира Путина, когда определятся со сроками ее проведения, не исключено, что формат может быть объединен с "прямой линией"."Мы всех проинформируем. Когда определимся по срокам, все сообщим", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, состоится ли в этом году большая пресс-конференция Путина.На просьбу уточнить, может ли быть этот формат объединен с "прямой линией" президента, представитель Кремля подчеркнул: "Все может быть"."Так или иначе, эти форматы в разных ипостасях живут и будут жить, потому что они востребованы людьми", - заявил Песков.
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дмитрий песков, владимир путин, россия
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия
В Кремле ответили на вопрос о планах на пресс-конференцию Путина

Песков: пресс-конференцию Путина могут объединить с прямой линией

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин отвечает на вопросы россиян во время "Прямой линии"
Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время Прямой линии - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время "Прямой линии". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сообщат о большой пресс-конференции Владимира Путина, когда определятся со сроками ее проведения, не исключено, что формат может быть объединен с "прямой линией".
"Мы всех проинформируем. Когда определимся по срокам, все сообщим", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, состоится ли в этом году большая пресс-конференция Путина.
На просьбу уточнить, может ли быть этот формат объединен с "прямой линией" президента, представитель Кремля подчеркнул: "Все может быть".
"Так или иначе, эти форматы в разных ипостасях живут и будут жить, потому что они востребованы людьми", - заявил Песков.
Отдых президента РФ В. Путина в Сибири - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Песков ответил на вопрос о популяризации мест отдыха Путина
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