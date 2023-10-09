https://ria.ru/20231009/press-konferentsiya-1901486137.html

В Кремле ответили на вопрос о планах на пресс-конференцию Путина

В Кремле ответили на вопрос о планах на пресс-конференцию Путина - РИА Новости, 09.10.2023

В Кремле ответили на вопрос о планах на пресс-конференцию Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сообщат о большой пресс-конференции Владимира Путина, когда определятся со сроками ее... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T13:09

2023-10-09T13:09

2023-10-09T13:23

дмитрий песков

владимир путин

россия

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сообщат о большой пресс-конференции Владимира Путина, когда определятся со сроками ее проведения, не исключено, что формат может быть объединен с "прямой линией"."Мы всех проинформируем. Когда определимся по срокам, все сообщим", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, состоится ли в этом году большая пресс-конференция Путина.На просьбу уточнить, может ли быть этот формат объединен с "прямой линией" президента, представитель Кремля подчеркнул: "Все может быть"."Так или иначе, эти форматы в разных ипостасях живут и будут жить, потому что они востребованы людьми", - заявил Песков.

https://ria.ru/20231009/otdykh-1901490595.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, владимир путин, россия