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В Ставропольском крае ликвидировали пожар в мебельном цеху
В Ставропольском крае ликвидировали пожар в мебельном цеху - РИА Новости, 09.10.2023
В Ставропольском крае ликвидировали пожар в мебельном цеху
Пожар на мебельном цеху в Ставропольском крае ликвидирован, сообщает управление МЧС по региону. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T01:50
2023-10-09T01:50
2023-10-09T01:50
ставропольский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 9 окт – РИА Новости. Пожар на мебельном цеху в Ставропольском крае ликвидирован, сообщает управление МЧС по региону. Ранее МЧС информировало, что вечером 8 октября произошел пожар на улице Западная, 3 в станице Незлобной, Георгиевский округ. Площадь пожара составляла 800 квадратных метра. "Пожар ликвидирован", – сообщает ведомство в Telegram-канале. По данным МЧС, пострадавших нет. На реагирование от РСЧС были задействованы 40 человек и 20 единиц техники.
https://ria.ru/20231007/pozhar-1901136006.html
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ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Ставропольский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Ставропольском крае ликвидировали пожар в мебельном цеху
МЧС по Ставропольскому краю: пожар в мебельном цеху ликвидирован