Рейтинг@Mail.ru
В Ставропольском крае ликвидировали пожар в мебельном цеху - РИА Новости, 09.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:50 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/pozhar-1901380608.html
В Ставропольском крае ликвидировали пожар в мебельном цеху
В Ставропольском крае ликвидировали пожар в мебельном цеху - РИА Новости, 09.10.2023
В Ставропольском крае ликвидировали пожар в мебельном цеху
Пожар на мебельном цеху в Ставропольском крае ликвидирован, сообщает управление МЧС по региону. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T01:50
2023-10-09T01:50
ставропольский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752390241_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_b3b5a595f9abd823312770a2b70bb3b8.jpg
ПЯТИГОРСК, 9 окт – РИА Новости. Пожар на мебельном цеху в Ставропольском крае ликвидирован, сообщает управление МЧС по региону. Ранее МЧС информировало, что вечером 8 октября произошел пожар на улице Западная, 3 в станице Незлобной, Георгиевский округ. Площадь пожара составляла 800 квадратных метра. "Пожар ликвидирован", – сообщает ведомство в Telegram-канале. По данным МЧС, пострадавших нет. На реагирование от РСЧС были задействованы 40 человек и 20 единиц техники.
https://ria.ru/20231007/pozhar-1901136006.html
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752390241_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_7c1aea09a14439a6a3087d26437d4228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Ставропольский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Ставропольском крае ликвидировали пожар в мебельном цеху

МЧС по Ставропольскому краю: пожар в мебельном цеху ликвидирован

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Тушение пожара . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 9 окт – РИА Новости. Пожар на мебельном цеху в Ставропольском крае ликвидирован, сообщает управление МЧС по региону.
Ранее МЧС информировало, что вечером 8 октября произошел пожар на улице Западная, 3 в станице Незлобной, Георгиевский округ. Площадь пожара составляла 800 квадратных метра.
"Пожар ликвидирован", – сообщает ведомство в Telegram-канале.
По данным МЧС, пострадавших нет. На реагирование от РСЧС были задействованы 40 человек и 20 единиц техники.
Последствия пожара в магазине Куйбышевского района в Новокузнецке - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
В Кузбассе ребенок погиб из-за пожара в магазине
7 октября, 12:53
 
Ставропольский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала