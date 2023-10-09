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Число пострадавших израильтян в ходе эскалации превысило 2,7 тысячи - РИА Новости, 09.10.2023
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23:55 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/postradavshie-1901634392.html
Число пострадавших израильтян в ходе эскалации превысило 2,7 тысячи
Число пострадавших израильтян в ходе эскалации превысило 2,7 тысячи - РИА Новости, 09.10.2023
Число пострадавших израильтян в ходе эскалации превысило 2,7 тысячи
Число пострадавших израильтян в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 2,7 тысячи, сообщает телеканал i24. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T23:55
2023-10-09T23:55
в мире
израиль
палестина
россия
сергей лавров
биньямин нетаньяху
оон
хамас
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Число пострадавших израильтян в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 2,7 тысячи, сообщает телеканал i24. Ранее газета Jerusalem Post со ссылкой на минздрав Израиля сообщала, что число пострадавших превысило 2,5 тысячи. "За последние три дня войны 2741 человек получили ранения и прошли лечение в израильских больницах", - говорится в сообщении телеканала. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, палестинские бойцы проникли в приграничные районы на юге Израиля. "Бригады Аль-Кассам" – военное крыло палестинского движения ХАМАС – объявили об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные заявляют, что ведут зачистку населенных пунктов. Число жителей Израиля, погибших в результате эскалации израильско-палестинского конфликта, возросло до 900, сообщила вечером понедельника газета Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. "Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/bolnitsa-1901633752.html
https://ria.ru/20231009/pogibshie-1901621206.html
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в мире, израиль, палестина, россия, сергей лавров, биньямин нетаньяху, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Россия, Сергей Лавров, Биньямин Нетаньяху, ООН, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Число пострадавших израильтян в ходе эскалации превысило 2,7 тысячи

i24: за последние три дня 2741 человек пострадали в ходе эскалации

© AP Photo / Mahmoud IlleanМашина скорой помощи в Израиле
Машина скорой помощи в Израиле - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Mahmoud Illean
Машина скорой помощи в Израиле. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Число пострадавших израильтян в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 2,7 тысячи, сообщает телеканал i24.
Ранее газета Jerusalem Post со ссылкой на минздрав Израиля сообщала, что число пострадавших превысило 2,5 тысячи.
Последствия израильских ударов в Газе - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Единственная больница в секторе Газа прекратила работу из-за обстрелов
Вчера, 23:42
«
"За последние три дня войны 2741 человек получили ранения и прошли лечение в израильских больницах", - говорится в сообщении телеканала.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, палестинские бойцы проникли в приграничные районы на юге Израиля.
"Бригады Аль-Кассам" – военное крыло палестинского движения ХАМАС – объявили об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные заявляют, что ведут зачистку населенных пунктов.
Число жителей Израиля, погибших в результате эскалации израильско-палестинского конфликта, возросло до 900, сообщила вечером понедельника газета Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
"Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 687
Вчера, 21:37
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
России нужна безопасность как Израиля, так и Палестины, заявил Лавров
Вчера, 14:17
 
В миреИзраильПалестинаРоссияСергей ЛавровБиньямин НетаньяхуООНХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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