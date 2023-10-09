https://ria.ru/20231009/postradavshie-1901634392.html

Число пострадавших израильтян в ходе эскалации превысило 2,7 тысячи

Число пострадавших израильтян в ходе эскалации превысило 2,7 тысячи - РИА Новости, 09.10.2023

Число пострадавших израильтян в ходе эскалации превысило 2,7 тысячи

Число пострадавших израильтян в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 2,7 тысячи, сообщает телеканал i24. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T23:55

2023-10-09T23:55

2023-10-09T23:55

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Число пострадавших израильтян в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 2,7 тысячи, сообщает телеканал i24. Ранее газета Jerusalem Post со ссылкой на минздрав Израиля сообщала, что число пострадавших превысило 2,5 тысячи. "За последние три дня войны 2741 человек получили ранения и прошли лечение в израильских больницах", - говорится в сообщении телеканала. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, палестинские бойцы проникли в приграничные районы на юге Израиля. "Бригады Аль-Кассам" – военное крыло палестинского движения ХАМАС – объявили об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные заявляют, что ведут зачистку населенных пунктов. Число жителей Израиля, погибших в результате эскалации израильско-палестинского конфликта, возросло до 900, сообщила вечером понедельника газета Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. "Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231009/bolnitsa-1901633752.html

https://ria.ru/20231009/pogibshie-1901621206.html

https://ria.ru/20231009/izrail-1901509283.html

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в мире, израиль, палестина, россия, сергей лавров, биньямин нетаньяху, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году