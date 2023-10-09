В Израиле сообщили о похищении гражданина Польши боевиками ХАМАС
В Израиле сообщили о похищении гражданина Польши Алекса Данцига боевиками ХАМАС
© AP Photo / Hatem MoussaПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа. Архивное фото
ВАРШАВА, 9 окт – РИА Новости. Боевики ХАМАС похитили в Израиле гражданина Польши Алекса Данцига, сообщил представитель еврейской общины Лодзи Ярослав Папис-Розенбаум.
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"К сожалению, у меня есть информация о похищении Данцига, подтвержденная его друзьями из Израиля, он был похищен боевиками ХАМАС", - цитирует Папис-Розенбаума радиостанция Zet. По его словам, в течение многих лет Данциг был сотрудником института Яд-Вашем в Иерусалиме. Данциг живет в кибуце Нир Оз на юге Израиля, на который напали боевики ХАМАС.
В свою очередь министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Данциг имеет двойное гражданство – Польши и Израиля. "Мы имеем прежде всего информацию СМИ по этому вопросу. Поскольку это мужчина с двойным гражданством, мы также находимся в тесном контакте с МИД Израиля", - сказал он.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.