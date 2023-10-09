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В Израиле сообщили о похищении гражданина Польши боевиками ХАМАС - РИА Новости, 09.10.2023
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17:47 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/pokhischenie-1901570384.html
В Израиле сообщили о похищении гражданина Польши боевиками ХАМАС
В Израиле сообщили о похищении гражданина Польши боевиками ХАМАС - РИА Новости, 09.10.2023
В Израиле сообщили о похищении гражданина Польши боевиками ХАМАС
Боевики ХАМАС похитили в Израиле гражданина Польши Алекса Данцига, сообщил представитель еврейской общины Лодзи Ярослав Папис-Розенбаум. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T17:47
2023-10-09T17:47
в мире
израиль
польша
россия
михаил богданов
биньямин нетаньяху
збигнев рау
хамас
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ВАРШАВА, 9 окт – РИА Новости. Боевики ХАМАС похитили в Израиле гражданина Польши Алекса Данцига, сообщил представитель еврейской общины Лодзи Ярослав Папис-Розенбаум. "К сожалению, у меня есть информация о похищении Данцига, подтвержденная его друзьями из Израиля, он был похищен боевиками ХАМАС", - цитирует Папис-Розенбаума радиостанция Zet. По его словам, в течение многих лет Данциг был сотрудником института Яд-Вашем в Иерусалиме. Данциг живет в кибуце Нир Оз на юге Израиля, на который напали боевики ХАМАС. В свою очередь министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Данциг имеет двойное гражданство – Польши и Израиля. "Мы имеем прежде всего информацию СМИ по этому вопросу. Поскольку это мужчина с двойным гражданством, мы также находимся в тесном контакте с МИД Израиля", - сказал он. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/frantsiya-1901522818.html
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в мире, израиль, польша, россия, михаил богданов, биньямин нетаньяху, збигнев рау, хамас, мид израиля‎, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Польша, Россия, Михаил Богданов, Биньямин Нетаньяху, Збигнев Рау, Хамас, МИД Израиля‎, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле сообщили о похищении гражданина Польши боевиками ХАМАС

В Израиле сообщили о похищении гражданина Польши Алекса Данцига боевиками ХАМАС

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 9 окт – РИА Новости. Боевики ХАМАС похитили в Израиле гражданина Польши Алекса Данцига, сообщил представитель еврейской общины Лодзи Ярослав Папис-Розенбаум.
«
"К сожалению, у меня есть информация о похищении Данцига, подтвержденная его друзьями из Израиля, он был похищен боевиками ХАМАС", - цитирует Папис-Розенбаума радиостанция Zet. По его словам, в течение многих лет Данциг был сотрудником института Яд-Вашем в Иерусалиме. Данциг живет в кибуце Нир Оз на юге Израиля, на который напали боевики ХАМАС.
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
В Париже сообщили, что в плен к ХАМАС могли попасть восемь французов
Вчера, 15:02
В свою очередь министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Данциг имеет двойное гражданство – Польши и Израиля. "Мы имеем прежде всего информацию СМИ по этому вопросу. Поскольку это мужчина с двойным гражданством, мы также находимся в тесном контакте с МИД Израиля", - сказал он.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
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Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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Вчера, 13:12
 
В миреИзраильПольшаРоссияМихаил БогдановБиньямин НетаньяхуЗбигнев РауХамасМИД Израиля‎Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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