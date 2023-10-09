https://ria.ru/20231009/pogibshie-1901621206.html

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 687

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 687 - РИА Новости, 09.10.2023

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 687

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 687, пострадали 3726 человек, сообщает министерство здравоохранения анклава. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T21:37

2023-10-09T21:37

2023-10-09T21:51

в мире

украинский демократический альянс за реформы (удар)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

биньямин нетаньяху

хамас

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 687, пострадали 3726 человек, сообщает министерство здравоохранения анклава.Ранее сообщалось о 560 погибших."Медицинские бригады в госпиталях приняли 687 погибших... 3726 раненых с различными травмами.", - говорится в заявлении минздрава Газы.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan.

https://ria.ru/20231009/ierusalim-1901574971.html

https://ria.ru/20231009/eskalatsiya-1901520687.html

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в мире, украинский демократический альянс за реформы (удар), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, биньямин нетаньяху, хамас