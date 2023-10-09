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Катар обсуждает с ХАМАС обмен пленных израильтян на палестинцев, пишут СМИ
Катар обсуждает с ХАМАС обмен пленных израильтян на палестинцев, пишут СМИ - РИА Новости, 09.10.2023
Катар обсуждает с ХАМАС обмен пленных израильтян на палестинцев, пишут СМИ
Катар ведет срочные переговоры с представителями ХАМАС по освобождению пленных израильских женщин и детей в обмен на освобождение 36 палестинских женщин и детей РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T14:45
2023-10-09T14:45
2023-10-09T14:45
в мире
катар
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хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Катар ведет срочные переговоры с представителями ХАМАС по освобождению пленных израильских женщин и детей в обмен на освобождение 36 палестинских женщин и детей из израильских тюрем, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на информированный источник. "Катарские посредники проводят срочные переговоры с представителями ХАМАС, чтобы попытаться договориться о свободе израильских женщин и детей, захваченных группировкой боевиков и удерживаемых в секторе Газа, в обмен на освобождение 36 палестинских женщин и детей из израильских тюрем", - говорится в сообщении агентства. По словам источника, переговоры, которые Катар ведет в координации с США с вечера субботы, "продвигаются позитивно", но признаков прорыва нет.
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в мире, катар, сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Катар, США, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Катар обсуждает с ХАМАС обмен пленных израильтян на палестинцев, пишут СМИ
Рейтер: Катар обсуждает с ХАМАС обмен пленных израильтян на палестинцев из тюрем