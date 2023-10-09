https://ria.ru/20231009/platezhi-1901630439.html

Евросоюз сохранит текущие платежи палестинцам, заявил Боррель

Евросоюз сохранит текущие платежи палестинцам, заявил Боррель - РИА Новости, 09.10.2023

Евросоюз сохранит текущие платежи палестинцам, заявил Боррель

Пересмотр помощи палестинцам со стороны Евросоюза не предусматривает приостановку текущих платежей, это нанесло бы ущерб интересам ЕС на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T22:57

2023-10-09T22:57

2023-10-09T22:57

в мире

цены на нефть

ближний восток

израиль

бельгия

жозеп боррель

евросоюз

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899955261_0:84:3072:1812_1920x0_80_0_0_aa3efa7f9b6c407eb2595a9b53fe99b7.jpg

БРЮССЕЛЬ, 9 окт - РИА Новости. Пересмотр помощи палестинцам со стороны Евросоюза не предусматривает приостановку текущих платежей, это нанесло бы ущерб интересам ЕС на Ближнем Востоке, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Ранее еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и добрососедства Оливер Вархелли заявил, что Европейский союз приостанавливает все платежи в пользу палестинцев и пересматривает всю помощь из-за эскалации конфликта с Израилем. "Приостановка платежей - наказание для всего палестинского народа - нанесла бы ущерб интересам ЕС в регионе", - сообщил Боррель в соцсети X. По его словам, "Еврокомиссия не будет приостанавливать текущие платежи". Ранее сообщалось, что Еврокомиссия пересматривает весь комплекс проектов развития на сумму более 691 миллион евро" и "незамедлительно приостанавливает все платежи в пользу палестинцев". С этим решением не согласились некоторые страны ЕС, в частности, Бельгия и Испания.

https://ria.ru/20231009/mest-1901625917.html

https://ria.ru/20231009/boi-1901628964.html

ближний восток

израиль

бельгия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, ближний восток, израиль, бельгия, жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году