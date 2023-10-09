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Евросоюз сохранит текущие платежи палестинцам, заявил Боррель - РИА Новости, 09.10.2023
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22:57 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/platezhi-1901630439.html
Евросоюз сохранит текущие платежи палестинцам, заявил Боррель
Евросоюз сохранит текущие платежи палестинцам, заявил Боррель - РИА Новости, 09.10.2023
Евросоюз сохранит текущие платежи палестинцам, заявил Боррель
Пересмотр помощи палестинцам со стороны Евросоюза не предусматривает приостановку текущих платежей, это нанесло бы ущерб интересам ЕС на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T22:57
2023-10-09T22:57
в мире
цены на нефть
ближний восток
израиль
бельгия
жозеп боррель
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 9 окт - РИА Новости. Пересмотр помощи палестинцам со стороны Евросоюза не предусматривает приостановку текущих платежей, это нанесло бы ущерб интересам ЕС на Ближнем Востоке, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Ранее еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и добрососедства Оливер Вархелли заявил, что Европейский союз приостанавливает все платежи в пользу палестинцев и пересматривает всю помощь из-за эскалации конфликта с Израилем. "Приостановка платежей - наказание для всего палестинского народа - нанесла бы ущерб интересам ЕС в регионе", - сообщил Боррель в соцсети X. По его словам, "Еврокомиссия не будет приостанавливать текущие платежи". Ранее сообщалось, что Еврокомиссия пересматривает весь комплекс проектов развития на сумму более 691 миллион евро" и "незамедлительно приостанавливает все платежи в пользу палестинцев". С этим решением не согласились некоторые страны ЕС, в частности, Бельгия и Испания.
https://ria.ru/20231009/mest-1901625917.html
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в мире, цены на нефть, ближний восток, израиль, бельгия, жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Цены на нефть, Ближний Восток, Израиль, Бельгия, Жозеп Боррель, Евросоюз, Еврокомиссия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Евросоюз сохранит текущие платежи палестинцам, заявил Боррель

Боррель: Евросоюз сохранит текущие платежи палестинцам

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 окт - РИА Новости. Пересмотр помощи палестинцам со стороны Евросоюза не предусматривает приостановку текущих платежей, это нанесло бы ущерб интересам ЕС на Ближнем Востоке, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Ранее еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и добрососедства Оливер Вархелли заявил, что Европейский союз приостанавливает все платежи в пользу палестинцев и пересматривает всю помощь из-за эскалации конфликта с Израилем.
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Вчера, 22:13
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"Приостановка платежей - наказание для всего палестинского народа - нанесла бы ущерб интересам ЕС в регионе", - сообщил Боррель в соцсети X. По его словам, "Еврокомиссия не будет приостанавливать текущие платежи".
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия пересматривает весь комплекс проектов развития на сумму более 691 миллион евро" и "незамедлительно приостанавливает все платежи в пользу палестинцев". С этим решением не согласились некоторые страны ЕС, в частности, Бельгия и Испания.
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В миреЦены на нефтьБлижний ВостокИзраильБельгияЖозеп БоррельЕвросоюзЕврокомиссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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