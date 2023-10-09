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Ростовская область сохранила первенство в России по экспорту продукции АПК - РИА Новости, 09.10.2023
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Ростовская область
 
10:48 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/pervenstvo-1901438228.html
Ростовская область сохранила первенство в России по экспорту продукции АПК
Ростовская область сохранила первенство в России по экспорту продукции АПК - РИА Новости, 09.10.2023
Ростовская область сохранила первенство в России по экспорту продукции АПК
Ростовская область по итогам 2022 года сохранила первое место в рейтинге федерального центра "Агроэкспорт" среди регионов России по экспорту продукции... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T10:48
2023-10-09T10:48
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 окт - РИА Новости. Ростовская область по итогам 2022 года сохранила первое место в рейтинге федерального центра "Агроэкспорт" среди регионов России по экспорту продукции агропромышленного комплекса, сообщает правительство региона. Рейтинг центра "Агроэкспорт" был представлен в рамках XXV российской агропромышленной выставки "Золотая осень - 2023", которая прошла в Москве. "Согласно презентации центра "Агроэкспорт", лидером по экспорту продукции АПК является Ростовская область (7,34 миллиарда долларов в 2022 году)... По результатам исследования, Ростовская область второй год подряд сохраняет первое место в категории регионов с наиболее высоким объемом экономики агропромышленного комплекса", - говорится в сообщении. В текущем году, по предварительным данным регионального Минсельхозпрода, на конец сентября, объем агроэкспорта из Ростовской области также уже составил почти 23 миллиона тонн, что на 96,5% больше в натуральном выражении, чем за аналогичный период прошлого года. Первое место в структуре агроэкспорта занимают злаки - более 70%. Поставки продукции идут почти в 100 стран мира. На выставке правительство Ростовской области и центр "Агроэкспорт" заключили соглашение, целью которого является развитие партнерских отношений для продвижения и популяризации экспорта российской продукции АПК на внешних рынках и вовлечения в экспортную деятельность сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий Ростовской области. Также регион презентовал свои аграрные достижения и потенциал. "Ростовская область продемонстрировала свои рекордно высокие показатели в сельхозпроизводстве. Донской регион в этом году установил всероссийский исторический рекорд по урожаю ранних зерновых, собрав 15,4 миллиона тонн, и это далеко не единственное достижение нашего агропрома", - приводятся в сообщении слова замгубернатора - министра сельского хозяйства и продовольствия области Константина Рачаловского. На полях выставки он провел ряд встреч с инвесторами, в частности, реализующими в Аксайском районе проект по строительству тепличного комплекса по круглогодичному выращиванию овощей. Стоимость комплекса площадью 33 гектара, на большинстве из которых будут выращивать огурцы, составит 21,4 миллиарда рублей. Кроме того, с потенциальными инвесторами на выставке обсуждались перспективы строительства в Азове завода по глубокой переработке зерна и производству подсластителей, ферментационных продуктов и высокопротеиновых кормов. Планируется, что в проект будет инвестировано более 30 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20231004/rostovpredpriyatiya-1899996149.html
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Ростовская область сохранила первенство в России по экспорту продукции АПК

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСбор урожая пшеницы в Ростовской области
Сбор урожая пшеницы в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Сбор урожая пшеницы в Ростовской области. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 окт - РИА Новости. Ростовская область по итогам 2022 года сохранила первое место в рейтинге федерального центра "Агроэкспорт" среди регионов России по экспорту продукции агропромышленного комплекса, сообщает правительство региона.
Рейтинг центра "Агроэкспорт" был представлен в рамках XXV российской агропромышленной выставки "Золотая осень - 2023", которая прошла в Москве.
"Согласно презентации центра "Агроэкспорт", лидером по экспорту продукции АПК является Ростовская область (7,34 миллиарда долларов в 2022 году)... По результатам исследования, Ростовская область второй год подряд сохраняет первое место в категории регионов с наиболее высоким объемом экономики агропромышленного комплекса", - говорится в сообщении.
В текущем году, по предварительным данным регионального Минсельхозпрода, на конец сентября, объем агроэкспорта из Ростовской области также уже составил почти 23 миллиона тонн, что на 96,5% больше в натуральном выражении, чем за аналогичный период прошлого года. Первое место в структуре агроэкспорта занимают злаки - более 70%. Поставки продукции идут почти в 100 стран мира.
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На выставке правительство Ростовской области и центр "Агроэкспорт" заключили соглашение, целью которого является развитие партнерских отношений для продвижения и популяризации экспорта российской продукции АПК на внешних рынках и вовлечения в экспортную деятельность сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий Ростовской области.
Также регион презентовал свои аграрные достижения и потенциал. "Ростовская область продемонстрировала свои рекордно высокие показатели в сельхозпроизводстве. Донской регион в этом году установил всероссийский исторический рекорд по урожаю ранних зерновых, собрав 15,4 миллиона тонн, и это далеко не единственное достижение нашего агропрома", - приводятся в сообщении слова замгубернатора - министра сельского хозяйства и продовольствия области Константина Рачаловского.
На полях выставки он провел ряд встреч с инвесторами, в частности, реализующими в Аксайском районе проект по строительству тепличного комплекса по круглогодичному выращиванию овощей. Стоимость комплекса площадью 33 гектара, на большинстве из которых будут выращивать огурцы, составит 21,4 миллиарда рублей.
Кроме того, с потенциальными инвесторами на выставке обсуждались перспективы строительства в Азове завода по глубокой переработке зерна и производству подсластителей, ферментационных продуктов и высокопротеиновых кормов. Планируется, что в проект будет инвестировано более 30 миллиардов рублей.
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