https://ria.ru/20231009/pereplanirovki-1901553493.html
Москвичи в 2 раза активнее согласовывают перепланировки в электронном виде
Москвичи в 2 раза активнее согласовывают перепланировки в электронном виде - РИА Новости, 09.10.2023
Москвичи в 2 раза активнее согласовывают перепланировки в электронном виде
Москвичи в два раза активнее стали согласовывать перепланировку после перевода этой государственной услуги в электронный вид, сообщил заместитель мэра Москвы по РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T16:38
2023-10-09T16:38
2023-10-09T16:38
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москва
петр бирюков
мосжилинспекция
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Москвичи в два раза активнее стали согласовывать перепланировку после перевода этой государственной услуги в электронный вид, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "После перевода в августе 2020 года услуги по оформлению перепланировки исключительно в онлайн-формат ее востребованность у горожан выросла. За три года поступило почти 113 тысяч таких заявлений, что в два раза превышает аналогичный предыдущий трехлетний показатель. Кроме того, отмечается рост обращений от собственников недвижимости, которые решили узаконить самовольную перепланировку. Так, за три года поступило более 28 тысяч таких заявлений, что выше предыдущего показателя почти на 70%", - заявил он. Заммэра пояснил, что в основном москвичи обращаются за согласованием планируемых работ - такие заявления составляют почти половину от общего числа. "К наиболее распространенным работам по переустройству и перепланировке, которые выполняют жители, можно отнести демонтаж и устройство ненесущих перегородок, совмещенного или раздельного санузла, перестановку плит, раковин, унитазов и ванн. Росту популярности услуги способствовало существенное упрощение процедуры согласования и снижение административных барьеров", - добавил Бирюков. Подать заявление и направить документы можно в любое время на официальном сайте мэра Москвы mos.ru, там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении. Подробную информацию об оформлении перепланировки в электронном виде можно получить из видеоинструкции на сайте Мосжилинспекции, ответственной за предоставление услуги. Бирюков напомнил, что до 31 декабря 2023 года в Москве действует мораторий на административные штрафы при легализации самовольно выполненной перепланировки. На аналогичный срок сохранена возможность согласования выполненных изменений, затрагивающих фасад здания.
https://realty.ria.ru/20230830/pereplanirovka-1893226246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, мосжилинспекция, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Мосжилинспекция, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Москвичи в два раза активнее стали согласовывать перепланировку после перевода этой государственной услуги в электронный вид, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"После перевода в августе 2020 года услуги по оформлению перепланировки исключительно в онлайн-формат ее востребованность у горожан выросла. За три года поступило почти 113 тысяч таких заявлений, что в два раза превышает аналогичный предыдущий трехлетний показатель. Кроме того, отмечается рост обращений от собственников недвижимости, которые решили узаконить самовольную перепланировку. Так, за три года поступило более 28 тысяч таких заявлений, что выше предыдущего показателя почти на 70%", - заявил он.
Заммэра пояснил, что в основном москвичи обращаются за согласованием планируемых работ - такие заявления составляют почти половину от общего числа.
"К наиболее распространенным работам по переустройству и перепланировке, которые выполняют жители, можно отнести демонтаж и устройство ненесущих перегородок, совмещенного или раздельного санузла, перестановку плит, раковин, унитазов и ванн. Росту популярности услуги способствовало существенное упрощение процедуры согласования и снижение административных барьеров", - добавил Бирюков.
Москвич узаконил перепланировку после вмешательства Мосжилинспекции
Подать заявление и направить документы можно в любое время на официальном сайте мэра Москвы mos.ru, там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении. Подробную информацию об оформлении перепланировки в электронном виде можно получить из видеоинструкции на сайте Мосжилинспекции
, ответственной за предоставление услуги.
Бирюков напомнил, что до 31 декабря 2023 года в Москве действует мораторий на административные штрафы при легализации самовольно выполненной перепланировки. На аналогичный срок сохранена возможность согласования выполненных изменений, затрагивающих фасад здания.