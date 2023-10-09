Рейтинг@Mail.ru
Москвичи в 2 раза активнее согласовывают перепланировки в электронном виде - РИА Новости, 09.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:38 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/pereplanirovki-1901553493.html
Москвичи в 2 раза активнее согласовывают перепланировки в электронном виде
Москвичи в 2 раза активнее согласовывают перепланировки в электронном виде - РИА Новости, 09.10.2023
Москвичи в 2 раза активнее согласовывают перепланировки в электронном виде
Москвичи в два раза активнее стали согласовывать перепланировку после перевода этой государственной услуги в электронный вид, сообщил заместитель мэра Москвы по РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T16:38
2023-10-09T16:38
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
мосжилинспекция
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847414920_0:288:3068:2014_1920x0_80_0_0_735fddb233a309877274ed4d65a2149e.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Москвичи в два раза активнее стали согласовывать перепланировку после перевода этой государственной услуги в электронный вид, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "После перевода в августе 2020 года услуги по оформлению перепланировки исключительно в онлайн-формат ее востребованность у горожан выросла. За три года поступило почти 113 тысяч таких заявлений, что в два раза превышает аналогичный предыдущий трехлетний показатель. Кроме того, отмечается рост обращений от собственников недвижимости, которые решили узаконить самовольную перепланировку. Так, за три года поступило более 28 тысяч таких заявлений, что выше предыдущего показателя почти на 70%", - заявил он. Заммэра пояснил, что в основном москвичи обращаются за согласованием планируемых работ - такие заявления составляют почти половину от общего числа. "К наиболее распространенным работам по переустройству и перепланировке, которые выполняют жители, можно отнести демонтаж и устройство ненесущих перегородок, совмещенного или раздельного санузла, перестановку плит, раковин, унитазов и ванн. Росту популярности услуги способствовало существенное упрощение процедуры согласования и снижение административных барьеров", - добавил Бирюков. Подать заявление и направить документы можно в любое время на официальном сайте мэра Москвы mos.ru, там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении. Подробную информацию об оформлении перепланировки в электронном виде можно получить из видеоинструкции на сайте Мосжилинспекции, ответственной за предоставление услуги. Бирюков напомнил, что до 31 декабря 2023 года в Москве действует мораторий на административные штрафы при легализации самовольно выполненной перепланировки. На аналогичный срок сохранена возможность согласования выполненных изменений, затрагивающих фасад здания.
https://realty.ria.ru/20230830/pereplanirovka-1893226246.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847414920_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_cd9e41622c900c0e6a53f0b76afe31e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков, мосжилинспекция, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Мосжилинспекция, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы

Москвичи в 2 раза активнее согласовывают перепланировки в электронном виде

© iStock.com / PoikeМужчина печатает на ноутбуке
Мужчина печатает на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© iStock.com / Poike
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Москвичи в два раза активнее стали согласовывать перепланировку после перевода этой государственной услуги в электронный вид, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"После перевода в августе 2020 года услуги по оформлению перепланировки исключительно в онлайн-формат ее востребованность у горожан выросла. За три года поступило почти 113 тысяч таких заявлений, что в два раза превышает аналогичный предыдущий трехлетний показатель. Кроме того, отмечается рост обращений от собственников недвижимости, которые решили узаконить самовольную перепланировку. Так, за три года поступило более 28 тысяч таких заявлений, что выше предыдущего показателя почти на 70%", - заявил он.
Заммэра пояснил, что в основном москвичи обращаются за согласованием планируемых работ - такие заявления составляют почти половину от общего числа.
"К наиболее распространенным работам по переустройству и перепланировке, которые выполняют жители, можно отнести демонтаж и устройство ненесущих перегородок, совмещенного или раздельного санузла, перестановку плит, раковин, унитазов и ванн. Росту популярности услуги способствовало существенное упрощение процедуры согласования и снижение административных барьеров", - добавил Бирюков.
Табличка на здании Государственной жилищной инспекции города Москвы (Мосжилинспекции) - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Москвич узаконил перепланировку после вмешательства Мосжилинспекции
30 августа, 17:44
Подать заявление и направить документы можно в любое время на официальном сайте мэра Москвы mos.ru, там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении. Подробную информацию об оформлении перепланировки в электронном виде можно получить из видеоинструкции на сайте Мосжилинспекции, ответственной за предоставление услуги.
Бирюков напомнил, что до 31 декабря 2023 года в Москве действует мораторий на административные штрафы при легализации самовольно выполненной перепланировки. На аналогичный срок сохранена возможность согласования выполненных изменений, затрагивающих фасад здания.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковМосжилинспекцияГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала