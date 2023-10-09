https://ria.ru/20231009/oruzhie-1901609064.html

Спецоперация, 9 октября: переданное Украине оружие применяют против Израиля

Спецоперация, 9 октября: переданное Украине оружие применяют против Израиля - РИА Новости, 09.10.2023

Спецоперация, 9 октября: переданное Украине оружие применяют против Израиля

Об использовании переданного Киеву оружия в палестино-израильском конфликте, биолабораториях на Украине и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T20:41

2023-10-09T20:41

2023-10-09T21:14

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

дмитрий медведев

вооруженные силы украины

евросоюз

пентагон

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Об использовании переданного Киеву оружия в палестино-израильском конфликте, биолабораториях на Украине и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Западное вооружение для Киева применяют против ИзраиляНекоторые образцы вооружений, переданные ранее киевскому режиму западными союзниками, активно применяются против Израиля, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, это оружие и дальше будет бесконтрольно использоваться в различных горячих точках. При этом коррумпированные украинские власти продолжат торговать ракетами, танками и даже самолетами, поставленными с Запада, отметил Медведев.В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил тенденцию к снижению заинтересованности Запада в "накачивании киевского режима вооружениями". Он также выразил уверенность, что Израиль будет изучать источники поставок оружия бойцам ХАМАС. Говоря о влиянии событий в Израиле на ход спецоперации на Украине, Песков также подчеркнул, что СВО — это самостоятельный процесс и "там все идет по плану". Ход спецоперацииРоссийские войска за сутки отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении, поразили скопления военных и техники у Клещеевки. Киев потерял до 140 солдат убитыми и ранеными, а также три бронемашины. На Запорожском направлении удалось нанести комплексный удар по живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино. Также российские войска пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы возле Вербового. В результате противник потерял более 15 военнослужащих и пять единиц техники. На Купянском направлении российские подразделения отразили пять атак ВСУ. Противник потерял до 170 военных и одну самоходку. Также высокие потери Киев понес на Южнодонецком направлении: в результате неудачной атаки на позиции российских войск и ответного удара по позициям противника у Старомайорского ВСУ потеряли до 200 военных, БМП, два бронеавтомобиля и гаубицу. Неудачей для украинских войск завершились и две попытки атаковать российские позиции на Краснолиманском направлении. Кроме того, удалось нанести удары по скоплениям сил ВСУ. В итоге потери Украины на этом участке составили до 45 военных и две бронемашины.На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 60 военнослужащих и гаубицу. Также сегодня за героизм при исполнении воинского долга во время спецоперации Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно рядовому Дмитрию Егорову. Биолаборатории на Украине Благодаря обнародованным Минобороны России материалам, в том числе обнаруженным на освобожденных территориях Украины, ряд зарубежных СМИ обратили внимание на ключевую роль Киева в военно-биологической программе Пентагона, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В частности, греческое издание "Банкинг-ньюс" отмечает, что "Украина занимает центральное положение и представляет собой территорию особого географического интереса в биопрограмме Госдепартамента США". Кроме того, в Минобороны обновили список американских и украинских чиновников и представителей компаний, которые участвуют в биологических программах двойного назначения США. В перечень попали еще два украинца: исполнительный директор Украинского института политики общественного здравоохранения Татьяна Кирьязова, курировавшая исследования патогенов на базе научно-исследовательского противочумного института имени Мечникова в Одессе, и замначальника санитарно-эпидемиологического управления ВСУ Михаил Усатый — он с 2018 года курировал работы в рамках украинских проектов Управления Пентагона по снижению угрозы. Дипломатия Диписточник РИА Новости в Анкаре сообщил, что встреча по Украине в Турции пройдет, предварительно, в последней декаде октября. Сейчас идет согласование даты по дипломатическим каналам. Ранее агентство Блумберг сообщило, что Турция готовит в октябре новую международную встречу по Украине, которая якобы пройдет в Стамбуле без участия России. По данным источников агентства, встречу организуют по аналогии с переговорами по Украине в Копенгагене и Джидде, где обсуждали "формулу Зеленского". Глава МИД России Сергей Лавров называл ее "абсолютно нереализуемой".На этом фоне продолжается обсуждение перспектив дальнейшей военной помощи Украине со стороны западных союзников Киева. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что проблемы с бюджетом в США усиливают неопределенность с поддержкой Киева. По его словам, эта ситуация накладывает на Евросоюз еще большую ответственность в вопросе помощи Украине.В свою очередь, официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер подчеркнул, что ситуация в Израиле не окажет влияния на поддержку Киева. Он заявил, что Россия якобы пытается извлечь для себя выгоду из любых международных событий, однако ничто и никоим образом "не повлияет на поддержку Украины со стороны ЕС".

https://ria.ru/20231009/postavki-1901511662.html

https://ria.ru/20231009/rossiya-1901567793.html

https://ria.ru/20230628/doklad-1880886859.html

https://ria.ru/20230817/biooruzhie-1890668354.html

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россия, украина, киев, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, евросоюз, пентагон, владимир путин