https://ria.ru/20231009/orenburg-1901393586.html

В Оренбурге ликвидировали пожар в административном здании

В Оренбурге ликвидировали пожар в административном здании - РИА Новости, 09.10.2023

В Оренбурге ликвидировали пожар в административном здании

Спасатели полностью ликвидировали возгорание в административном здании и ангаре в Оренбурге на площади более двух тысяч квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T07:34

2023-10-09T07:34

2023-10-09T10:19

оренбург

оренбургская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901430276_2:0:2544:1430_1920x0_80_0_0_a60d2f588db866e81ed43b9116c97628.png

УФА, 9 окт - РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали возгорание в административном здании и ангаре в Оренбурге на площади более двух тысяч квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области. Ранее в ведомстве сообщали, что в воскресенье вечером в Оренбурге загорелись двухэтажное административное здание и одноэтажный ангар на общей площади 2100 квадратных метров. "Пожар полностью ликвидирован, выясняются причины возгорания",- сообщает ГУ МЧС по Оренбургской области.

https://ria.ru/20231009/pozhar-1901385433.html

оренбург

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оренбург, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия