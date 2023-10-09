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В Оренбурге ликвидировали пожар в административном здании - РИА Новости, 09.10.2023
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07:34 09.10.2023 (обновлено: 10:19 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/orenburg-1901393586.html
В Оренбурге ликвидировали пожар в административном здании
В Оренбурге ликвидировали пожар в административном здании - РИА Новости, 09.10.2023
В Оренбурге ликвидировали пожар в административном здании
Спасатели полностью ликвидировали возгорание в административном здании и ангаре в Оренбурге на площади более двух тысяч квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T07:34
2023-10-09T10:19
оренбург
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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УФА, 9 окт - РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали возгорание в административном здании и ангаре в Оренбурге на площади более двух тысяч квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области. Ранее в ведомстве сообщали, что в воскресенье вечером в Оренбурге загорелись двухэтажное административное здание и одноэтажный ангар на общей площади 2100 квадратных метров. "Пожар полностью ликвидирован, выясняются причины возгорания",- сообщает ГУ МЧС по Оренбургской области.
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оренбург, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Оренбург, Оренбургская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Оренбурге ликвидировали пожар в административном здании

В Оренбурге полностью ликвидировали пожар в административном здании и ангаре

© Фото : МЧС Оренбургской области/TelegramПожар в административном здании и ангаре в Оренбурге. 8 октября 2023
Пожар в административном здании и ангаре в Оренбурге. 8 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© Фото : МЧС Оренбургской области/Telegram
Пожар в административном здании и ангаре в Оренбурге. 8 октября 2023
Читать ria.ru в
УФА, 9 окт - РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали возгорание в административном здании и ангаре в Оренбурге на площади более двух тысяч квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области.
Ранее в ведомстве сообщали, что в воскресенье вечером в Оренбурге загорелись двухэтажное административное здание и одноэтажный ангар на общей площади 2100 квадратных метров.
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"Пожар полностью ликвидирован, выясняются причины возгорания",- сообщает ГУ МЧС по Оренбургской области.
 
ОренбургОренбургская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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