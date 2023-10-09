https://ria.ru/20231009/orenburg-1901393586.html
В Оренбурге ликвидировали пожар в административном здании
В Оренбурге ликвидировали пожар в административном здании - РИА Новости, 09.10.2023
В Оренбурге ликвидировали пожар в административном здании
Спасатели полностью ликвидировали возгорание в административном здании и ангаре в Оренбурге на площади более двух тысяч квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T07:34
2023-10-09T07:34
2023-10-09T10:19
оренбург
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901430276_2:0:2544:1430_1920x0_80_0_0_a60d2f588db866e81ed43b9116c97628.png
УФА, 9 окт - РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали возгорание в административном здании и ангаре в Оренбурге на площади более двух тысяч квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области. Ранее в ведомстве сообщали, что в воскресенье вечером в Оренбурге загорелись двухэтажное административное здание и одноэтажный ангар на общей площади 2100 квадратных метров. "Пожар полностью ликвидирован, выясняются причины возгорания",- сообщает ГУ МЧС по Оренбургской области.
https://ria.ru/20231009/pozhar-1901385433.html
оренбург
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901430276_335:0:2242:1430_1920x0_80_0_0_1e4190d0be83ae5f4126bcb759de3f6c.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Оренбург, Оренбургская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Оренбурге ликвидировали пожар в административном здании
В Оренбурге полностью ликвидировали пожар в административном здании и ангаре