https://ria.ru/20231009/medvedi-1901390859.html

В Японии шесть человек пострадали от нападения медведей, сообщили СМИ

В Японии шесть человек пострадали от нападения медведей, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.10.2023

В Японии шесть человек пострадали от нападения медведей, сообщили СМИ

Пять человек получили ранения при нападении медведя в префектуре Акита в Японии, ещё одно нападение произошло в Канадзаве, сообщают японские СМИ. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T06:53

2023-10-09T06:53

2023-10-09T06:53

япония

акита (префектура)

в мире

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ТОКИО, 9 окт – РИА Новости. Пять человек получили ранения при нападении медведя в префектуре Акита в Японии, ещё одно нападение произошло в Канадзаве, сообщают японские СМИ. Среди пострадавших в префектуре Акита четверо мужчин и одна женщина в возрасте от 60 до 80 лет, сообщило агентство Киодо. О характере травм не сообщается, известно лишь, что они находятся в сознании. Еще одно нападение произошло в префектуре Канадзава, сообщил телеканал NHK. Мужчина 80 лет прогуливался в парке в понедельник, когда на него напал медведь. Сейчас мужчина находится сознании, у него ранения лба и груди. Всего в этом году зафиксировано более 100 нападений медведей на людей, два из них с летальным исходом. Это уже больше, чем за весь прошлый и позапрошлый годы. Максимальное число нападений было зафиксировано в 2020 году – 158, но тогда к концу сентября число нападений медведей на человека не достигало 100, а составило 86 случаев.

https://ria.ru/20230918/medved-1896995029.html

япония

акита (префектура)

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япония, акита (префектура), в мире