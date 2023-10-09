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В Японии шесть человек пострадали от нападения медведей, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.10.2023
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06:53 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/medvedi-1901390859.html
В Японии шесть человек пострадали от нападения медведей, сообщили СМИ
В Японии шесть человек пострадали от нападения медведей, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.10.2023
В Японии шесть человек пострадали от нападения медведей, сообщили СМИ
Пять человек получили ранения при нападении медведя в префектуре Акита в Японии, ещё одно нападение произошло в Канадзаве, сообщают японские СМИ. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T06:53
2023-10-09T06:53
япония
акита (префектура)
в мире
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ТОКИО, 9 окт – РИА Новости. Пять человек получили ранения при нападении медведя в префектуре Акита в Японии, ещё одно нападение произошло в Канадзаве, сообщают японские СМИ. Среди пострадавших в префектуре Акита четверо мужчин и одна женщина в возрасте от 60 до 80 лет, сообщило агентство Киодо. О характере травм не сообщается, известно лишь, что они находятся в сознании. Еще одно нападение произошло в префектуре Канадзава, сообщил телеканал NHK. Мужчина 80 лет прогуливался в парке в понедельник, когда на него напал медведь. Сейчас мужчина находится сознании, у него ранения лба и груди. Всего в этом году зафиксировано более 100 нападений медведей на людей, два из них с летальным исходом. Это уже больше, чем за весь прошлый и позапрошлый годы. Максимальное число нападений было зафиксировано в 2020 году – 158, но тогда к концу сентября число нападений медведей на человека не достигало 100, а составило 86 случаев.
https://ria.ru/20230918/medved-1896995029.html
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япония, акита (префектура), в мире
Япония, Акита (префектура), В мире
В Японии шесть человек пострадали от нападения медведей, сообщили СМИ

NHK: в японских Аките и Канадзаве от нападения медведей пострадали шесть человек

© AP Photo / Andrew HarnikМедведь
Медведь - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Медведь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 9 окт – РИА Новости. Пять человек получили ранения при нападении медведя в префектуре Акита в Японии, ещё одно нападение произошло в Канадзаве, сообщают японские СМИ.
Среди пострадавших в префектуре Акита четверо мужчин и одна женщина в возрасте от 60 до 80 лет, сообщило агентство Киодо. О характере травм не сообщается, известно лишь, что они находятся в сознании.
Еще одно нападение произошло в префектуре Канадзава, сообщил телеканал NHK. Мужчина 80 лет прогуливался в парке в понедельник, когда на него напал медведь. Сейчас мужчина находится сознании, у него ранения лба и груди.
Всего в этом году зафиксировано более 100 нападений медведей на людей, два из них с летальным исходом. Это уже больше, чем за весь прошлый и позапрошлый годы. Максимальное число нападений было зафиксировано в 2020 году – 158, но тогда к концу сентября число нападений медведей на человека не достигало 100, а составило 86 случаев.
Медведь - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
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ЯпонияАкита (префектура)В мире
 
 
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