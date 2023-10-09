https://ria.ru/20231009/lag-1901560543.html

Экстренное заседание Совета ЛАГ по ситуации в секторе Газа пройдет в среду

Экстренное заседание Совета ЛАГ по ситуации в секторе Газа пройдет в среду - РИА Новости, 09.10.2023

Экстренное заседание Совета ЛАГ по ситуации в секторе Газа пройдет в среду

Экстренное заседание Совета Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне министров иностранных дел состоится в среду, 11 октября, сообщил египетский телеканал Sada... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T17:08

2023-10-09T17:08

2023-10-09T17:17

палестина

лига арабских государств

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

израиль

россия

биньямин нетаньяху

хамас

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КАИР, 9 окт - РИА Новости. Экстренное заседание Совета Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне министров иностранных дел состоится в среду, 11 октября, сообщил египетский телеканал Sada El-Balad со ссылкой на постпреда Палестины в ЛАГ Муханнада аль-Аклука.По словам аль-Аклука, которые приводит телеканал, заседание пройдет в штаб-квартире ЛАГ по запросу палестинской стороны.Он заявил, что на заседании будут обсуждаться "пути прекращения израильской агрессии против сектора Газа".Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800 человек, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Палестино-израильский конфликт, связанными с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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палестина, лига арабских государств, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, россия, биньямин нетаньяху, хамас