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"Исламский джихад" взял ответственность за операцию на юге Ливана - РИА Новости, 09.10.2023
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20:50 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/krylo-1901615582.html
"Исламский джихад" взял ответственность за операцию на юге Ливана
"Исламский джихад" взял ответственность за операцию на юге Ливана - РИА Новости, 09.10.2023
"Исламский джихад" взял ответственность за операцию на юге Ливана
Военное крыло палестинского движения "Исламский джихад" - "Бригады Аль-Кудс" - взяло ответственность за операцию на юге Ливана. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T20:50
2023-10-09T20:50
в мире
израиль
ливан
палестина
михаил богданов
биньямин нетаньяху
хамас
исламский джихад
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ДОХА, 9 окт - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения "Исламский джихад" - "Бригады Аль-Кудс" - взяло ответственность за операцию на юге Ливана. "В рамках операции "Потоп Аль-Аксы" "Бригады Аль-Кудс" объявляют об операции, которую они провели сегодня днем на юге Ливана вблизи границы с оккупированными палестинскими территориями, что привело к ранению семи сионистских солдат, некоторые их них получили тяжелые ранения", - говорится в заявлении. Ранее израильская армия заявила о получении сообщений о проникновении "ряда подозреваемых" с территории Ливана, в район направлены военные. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, палестинские бойцы проникли в приграничные районы на юге Израиля. "Бригады Аль-Кассам" – военное крыло палестинского движения ХАМАС – объявили об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные заявляют, что ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате обострения израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. "Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/livan-1901557667.html
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в мире, израиль, ливан, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Палестина, Михаил Богданов, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Исламский джихад" взял ответственность за операцию на юге Ливана

Военное крыло "Исламского джихада" взяло ответственность за операцию в Ливане

© AP Photo / Fadi AmunДым на месте взрыва
Дым на месте взрыва - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Fadi Amun
Дым на месте взрыва. Архивное фото
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ДОХА, 9 окт - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения "Исламский джихад" - "Бригады Аль-Кудс" - взяло ответственность за операцию на юге Ливана.
«
"В рамках операции "Потоп Аль-Аксы" "Бригады Аль-Кудс" объявляют об операции, которую они провели сегодня днем на юге Ливана вблизи границы с оккупированными палестинскими территориями, что привело к ранению семи сионистских солдат, некоторые их них получили тяжелые ранения", - говорится в заявлении.
Работа ударных вертолетов ВВС Израиля по объектам Хезболлы
Израильские вертолеты наносят удары по территории Ливана
Вчера, 16:58
Ранее израильская армия заявила о получении сообщений о проникновении "ряда подозреваемых" с территории Ливана, в район направлены военные.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, палестинские бойцы проникли в приграничные районы на юге Израиля.
"Бригады Аль-Кассам" – военное крыло палестинского движения ХАМАС – объявили об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные заявляют, что ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате обострения израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Израиль заявил об ударе по штаб-квартирам "Исламского джихада" и ХАМАС
Вчера, 12:26
"Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
СМИ: Израиль будет атаковать цели ХАМАС, невзирая на риск задеть заложников
Вчера, 20:37
 
В миреИзраильЛиванПалестинаМихаил БогдановБиньямин НетаньяхуХамасИсламский джихадОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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