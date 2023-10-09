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Суд на Камчатке вынес приговор экс-сотруднику МВД за контрабанду икры - РИА Новости, 09.10.2023
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03:28 09.10.2023 (обновлено: 03:35 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/kontrabanda-1901384057.html
Суд на Камчатке вынес приговор экс-сотруднику МВД за контрабанду икры
Суд на Камчатке вынес приговор экс-сотруднику МВД за контрабанду икры - РИА Новости, 09.10.2023
Суд на Камчатке вынес приговор экс-сотруднику МВД за контрабанду икры
Елизовский районный суд на Камчатке вынес приговор бывшему сотруднику Камчатского ЛО МВД России на транспорте за нелегальный вывоз двух тонн красной икры... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T03:28
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россия
камчатка
камчатский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт – РИА Новости. Елизовский районный суд на Камчатке вынес приговор бывшему сотруднику Камчатского ЛО МВД России на транспорте за нелегальный вывоз двух тонн красной икры кустарного производства, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Камчатскому краю. "С августа по декабрь 2021 года бывший сотрудник органов внутренних дел в составе группы лиц по предварительному сговору осуществлял приобретение, хранение, транспортировку и отправку за пределы края немаркированной лососевой икры в особо крупных размерах. Всего с участием осужденного незаконным способом вывезено порядка двух тонн лососевой икры. Товар реализован в Московской и Новосибирской областях и Приморском крае", - говорится в сообщении. Общая стоимость икры составила 6,5 миллиона рублей. Также сотрудники ФСБ и полиции при проведении обысков изъяли у преступников еще около 700 килограммов готовой к продаже икры на сумму 2,8 миллиона рублей. Приговором суда бывший обвиняемый признан виновным по пунктам "а", "б" части 4 статьи 171.1 УК России (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт продовольственных товаров без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, когда такая маркировка и нанесение такой информации обязательны, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. При вынесении приговора суд учел признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступлений путем дачи показаний о соучастниках. Приговор вступил в законную силу.
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россия, камчатка, камчатский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Камчатка, Камчатский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Суд на Камчатке вынес приговор экс-сотруднику МВД за контрабанду икры

На Камчатке осудили экс-сотрудника МВД за контрабанду двух тонн красной икры

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт – РИА Новости. Елизовский районный суд на Камчатке вынес приговор бывшему сотруднику Камчатского ЛО МВД России на транспорте за нелегальный вывоз двух тонн красной икры кустарного производства, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Камчатскому краю.
«
"С августа по декабрь 2021 года бывший сотрудник органов внутренних дел в составе группы лиц по предварительному сговору осуществлял приобретение, хранение, транспортировку и отправку за пределы края немаркированной лососевой икры в особо крупных размерах. Всего с участием осужденного незаконным способом вывезено порядка двух тонн лососевой икры. Товар реализован в Московской и Новосибирской областях и Приморском крае", - говорится в сообщении.
Общая стоимость икры составила 6,5 миллиона рублей. Также сотрудники ФСБ и полиции при проведении обысков изъяли у преступников еще около 700 килограммов готовой к продаже икры на сумму 2,8 миллиона рублей.
Приговором суда бывший обвиняемый признан виновным по пунктам "а", "б" части 4 статьи 171.1 УК России (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт продовольственных товаров без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, когда такая маркировка и нанесение такой информации обязательны, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. При вынесении приговора суд учел признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступлений путем дачи показаний о соучастниках. Приговор вступил в законную силу.
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РоссияКамчаткаКамчатский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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