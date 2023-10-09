https://ria.ru/20231009/konflikt-1901595038.html

Экс-аналитик ЦРУ: США не пытались разрешить конфликт Палестины и Израиля

Экс-аналитик ЦРУ: США не пытались разрешить конфликт Палестины и Израиля - РИА Новости, 09.10.2023

Экс-аналитик ЦРУ: США не пытались разрешить конфликт Палестины и Израиля

США никогда не предпринимали по-настоящему эффективных попыток урегулирования палестино-израильского конфликта, ограничиваясь лишь новыми денежными траншами и... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T19:05

2023-10-09T19:05

2023-10-09T19:05

в мире

израиль

россия

палестина

биньямин нетаньяху

филип джиральди

михаил богданов

хамас

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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. США никогда не предпринимали по-настоящему эффективных попыток урегулирования палестино-израильского конфликта, ограничиваясь лишь новыми денежными траншами и поставками оружия Израилю, заявил РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди. "Вашингтон не продемонстрировал никакой способности справиться даже с небольшим кризисом, и это касается как конгресса, так и Белого дома. В ответ на эту проблему выделялось всё больше денег и оружия, и я подозреваю, что теперь и Республиканская партия подключится к этому процессу, поскольку дело касается Израиля", - полагает Джиральди. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231009/ataki-1901593815.html

https://ria.ru/20231009/khamas-1901587716.html

https://ria.ru/20231009/feyk-1901589156.html

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в мире, израиль, россия, палестина, биньямин нетаньяху, филип джиральди, михаил богданов, хамас, центральное разведывательное управление (цру), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году