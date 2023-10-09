Рейтинг@Mail.ru
Экс-аналитик ЦРУ: США не пытались разрешить конфликт Палестины и Израиля - РИА Новости, 09.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:05 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/konflikt-1901595038.html
Экс-аналитик ЦРУ: США не пытались разрешить конфликт Палестины и Израиля
Экс-аналитик ЦРУ: США не пытались разрешить конфликт Палестины и Израиля - РИА Новости, 09.10.2023
Экс-аналитик ЦРУ: США не пытались разрешить конфликт Палестины и Израиля
США никогда не предпринимали по-настоящему эффективных попыток урегулирования палестино-израильского конфликта, ограничиваясь лишь новыми денежными траншами и... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T19:05
2023-10-09T19:05
в мире
израиль
россия
палестина
биньямин нетаньяху
филип джиральди
михаил богданов
хамас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:185:3067:1910_1920x0_80_0_0_e6b3c0a34bb90a0085bbc507756ef498.jpg
ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. США никогда не предпринимали по-настоящему эффективных попыток урегулирования палестино-израильского конфликта, ограничиваясь лишь новыми денежными траншами и поставками оружия Израилю, заявил РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди. "Вашингтон не продемонстрировал никакой способности справиться даже с небольшим кризисом, и это касается как конгресса, так и Белого дома. В ответ на эту проблему выделялось всё больше денег и оружия, и я подозреваю, что теперь и Республиканская партия подключится к этому процессу, поскольку дело касается Израиля", - полагает Джиральди. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/ataki-1901593815.html
https://ria.ru/20231009/khamas-1901587716.html
https://ria.ru/20231009/feyk-1901589156.html
израиль
россия
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3dd7a280405c78630652136bbe9f153a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, россия, палестина, биньямин нетаньяху, филип джиральди, михаил богданов, хамас, центральное разведывательное управление (цру), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Филип Джиральди, Михаил Богданов, Хамас, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Экс-аналитик ЦРУ: США не пытались разрешить конфликт Палестины и Израиля

Экс-аналитик ЦРУ: США не пытались реально разрешить конфликт Палестины и Израиля

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. США никогда не предпринимали по-настоящему эффективных попыток урегулирования палестино-израильского конфликта, ограничиваясь лишь новыми денежными траншами и поставками оружия Израилю, заявил РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди.
«
"Вашингтон не продемонстрировал никакой способности справиться даже с небольшим кризисом, и это касается как конгресса, так и Белого дома. В ответ на эту проблему выделялось всё больше денег и оружия, и я подозреваю, что теперь и Республиканская партия подключится к этому процессу, поскольку дело касается Израиля", - полагает Джиральди.
Обстрел зданий в палестинском городе Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Минобороны Израиля поручило участить атаки на сектор Газа
Вчера, 19:02
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Маккарти назвал атаку ХАМАС на Израиль провалом для США
Вчера, 18:40
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Израиль опроверг, что Египет предупредил их о планах ХАМАС атаковать
Вчера, 18:46
 
В миреИзраильРоссияПалестинаБиньямин НетаньяхуФилип ДжиральдиМихаил БогдановХамасЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала