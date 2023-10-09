Экс-аналитик ЦРУ: США не пытались разрешить конфликт Палестины и Израиля
Экс-аналитик ЦРУ: США не пытались реально разрешить конфликт Палестины и Израиля
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. США никогда не предпринимали по-настоящему эффективных попыток урегулирования палестино-израильского конфликта, ограничиваясь лишь новыми денежными траншами и поставками оружия Израилю, заявил РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди.
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"Вашингтон не продемонстрировал никакой способности справиться даже с небольшим кризисом, и это касается как конгресса, так и Белого дома. В ответ на эту проблему выделялось всё больше денег и оружия, и я подозреваю, что теперь и Республиканская партия подключится к этому процессу, поскольку дело касается Израиля", - полагает Джиральди.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.