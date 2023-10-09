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Кабмин Финляндии хочет облегчить конфискацию жилья россиян - РИА Новости, 10.10.2023
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23:38 09.10.2023 (обновлено: 05:30 10.10.2023)
https://ria.ru/20231009/konfiskatsiya-1901633408.html
Кабмин Финляндии хочет облегчить конфискацию жилья россиян
Кабмин Финляндии хочет облегчить конфискацию жилья россиян - РИА Новости, 10.10.2023
Кабмин Финляндии хочет облегчить конфискацию жилья россиян
Правительство Финляндии до конца срока своих полномочий в 2027 году хочет облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости, сообщилаа общественная РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-09T23:38
2023-10-10T05:30
жилье
финляндия
сергей лавров
россия
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 окт — РИА Новости. Правительство Финляндии до конца срока своих полномочий в 2027 году хочет облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости, сообщилаа общественная телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на министра юстиции Леену Мери.&quot;Правительство стремится облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости и акций в жилищных кооперативах&quot;, - сказала Мери.В начале июля Финляндия еще больше ужесточила ограничения на въезд для российских владельцев недвижимости. Проведение банковских платежей из России в финские банки крайне затруднительно, что делает невозможным оплату налогов и счетов за объекты недвижимости."В то же время российские владельцы недвижимости и долей в жилищных кооперативах все чаще пренебрегают своими юридическими обязательствами. По данным финских правоохранительных органов, случаи взыскания с российских владельцев недвижимости действительно участились", - сообщает YLE. Проблемы также возникли с информированием российских собственников о задолженности ввиду отсутствия почтового сообщения.Кабмин Финляндии собирается до 2027 года реформировать законодательство и, возможно, перенять опыт Испании, где иностранный владелец недвижимости обязан иметь банковский счет в стране и местное контактное лицо, уточняет телерадиокомпания.В сентябре глава финского МИД Элина Валтонен заявила в интервью газете The Washington Post, что западные санкции нацелены в том числе на простых россиян. Она добавила, что "Россия и россияне понимают", что за ситуацию на Украине "нужно платить, и нам очень важно это показать".Глава МИД России Сергей Лавров назвал это заявление "абсолютно хамским". Финляндия семимильными шагами выдвигается в передовики в рамках антироссийской, русофобской, расистской кампании Запада.
https://ria.ru/20230926/aktivy-1898622050.html
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жилье, финляндия, сергей лавров, россия, испания
Жилье, Финляндия, Сергей Лавров, Россия, Испания
Кабмин Финляндии хочет облегчить конфискацию жилья россиян

YLE: кабмин Финляндии намерен облегчить процесс конфискации недвижимости россиян

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 окт — РИА Новости. Правительство Финляндии до конца срока своих полномочий в 2027 году хочет облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости, сообщилаа общественная телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на министра юстиции Леену Мери.
«

"Правительство стремится облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости и акций в жилищных кооперативах", - сказала Мери.

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В начале июля Финляндия еще больше ужесточила ограничения на въезд для российских владельцев недвижимости. Проведение банковских платежей из России в финские банки крайне затруднительно, что делает невозможным оплату налогов и счетов за объекты недвижимости.
«
"В то же время российские владельцы недвижимости и долей в жилищных кооперативах все чаще пренебрегают своими юридическими обязательствами. По данным финских правоохранительных органов, случаи взыскания с российских владельцев недвижимости действительно участились", - сообщает YLE.
Проблемы также возникли с информированием российских собственников о задолженности ввиду отсутствия почтового сообщения.
Кабмин Финляндии собирается до 2027 года реформировать законодательство и, возможно, перенять опыт Испании, где иностранный владелец недвижимости обязан иметь банковский счет в стране и местное контактное лицо, уточняет телерадиокомпания.
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В сентябре глава финского МИД Элина Валтонен заявила в интервью газете The Washington Post, что западные санкции нацелены в том числе на простых россиян. Она добавила, что "Россия и россияне понимают", что за ситуацию на Украине "нужно платить, и нам очень важно это показать".
Глава МИД России Сергей Лавров назвал это заявление "абсолютно хамским". Финляндия семимильными шагами выдвигается в передовики в рамках антироссийской, русофобской, расистской кампании Запада.
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