https://ria.ru/20231009/konfiskatsiya-1901633408.html

Кабмин Финляндии хочет облегчить конфискацию жилья россиян

Кабмин Финляндии хочет облегчить конфискацию жилья россиян - РИА Новости, 10.10.2023

Кабмин Финляндии хочет облегчить конфискацию жилья россиян

Правительство Финляндии до конца срока своих полномочий в 2027 году хочет облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости, сообщилаа общественная РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-09T23:38

2023-10-09T23:38

2023-10-10T05:30

жилье

финляндия

сергей лавров

россия

испания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 9 окт — РИА Новости. Правительство Финляндии до конца срока своих полномочий в 2027 году хочет облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости, сообщилаа общественная телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на министра юстиции Леену Мери."Правительство стремится облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости и акций в жилищных кооперативах", - сказала Мери.В начале июля Финляндия еще больше ужесточила ограничения на въезд для российских владельцев недвижимости. Проведение банковских платежей из России в финские банки крайне затруднительно, что делает невозможным оплату налогов и счетов за объекты недвижимости."В то же время российские владельцы недвижимости и долей в жилищных кооперативах все чаще пренебрегают своими юридическими обязательствами. По данным финских правоохранительных органов, случаи взыскания с российских владельцев недвижимости действительно участились", - сообщает YLE. Проблемы также возникли с информированием российских собственников о задолженности ввиду отсутствия почтового сообщения.Кабмин Финляндии собирается до 2027 года реформировать законодательство и, возможно, перенять опыт Испании, где иностранный владелец недвижимости обязан иметь банковский счет в стране и местное контактное лицо, уточняет телерадиокомпания.В сентябре глава финского МИД Элина Валтонен заявила в интервью газете The Washington Post, что западные санкции нацелены в том числе на простых россиян. Она добавила, что "Россия и россияне понимают", что за ситуацию на Украине "нужно платить, и нам очень важно это показать".Глава МИД России Сергей Лавров назвал это заявление "абсолютно хамским". Финляндия семимильными шагами выдвигается в передовики в рамках антироссийской, русофобской, расистской кампании Запада.

https://ria.ru/20230926/aktivy-1898622050.html

https://ria.ru/20230919/aktivy-1897341417.html

https://ria.ru/20230915/imuschestvo-1896601006.html

финляндия

россия

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жилье, финляндия, сергей лавров, россия, испания