Кабмин Финляндии хочет облегчить конфискацию жилья россиян
YLE: кабмин Финляндии намерен облегчить процесс конфискации недвижимости россиян
Флаг Финляндии. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 9 окт — РИА Новости. Правительство Финляндии до конца срока своих полномочий в 2027 году хочет облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости, сообщилаа общественная телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на министра юстиции Леену Мери.
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"Правительство стремится облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости и акций в жилищных кооперативах", - сказала Мери.
В начале июля Финляндия еще больше ужесточила ограничения на въезд для российских владельцев недвижимости. Проведение банковских платежей из России в финские банки крайне затруднительно, что делает невозможным оплату налогов и счетов за объекты недвижимости.
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"В то же время российские владельцы недвижимости и долей в жилищных кооперативах все чаще пренебрегают своими юридическими обязательствами. По данным финских правоохранительных органов, случаи взыскания с российских владельцев недвижимости действительно участились", - сообщает YLE.
Проблемы также возникли с информированием российских собственников о задолженности ввиду отсутствия почтового сообщения.
Кабмин Финляндии собирается до 2027 года реформировать законодательство и, возможно, перенять опыт Испании, где иностранный владелец недвижимости обязан иметь банковский счет в стране и местное контактное лицо, уточняет телерадиокомпания.
В сентябре глава финского МИД Элина Валтонен заявила в интервью газете The Washington Post, что западные санкции нацелены в том числе на простых россиян. Она добавила, что "Россия и россияне понимают", что за ситуацию на Украине "нужно платить, и нам очень важно это показать".
Глава МИД России Сергей Лавров назвал это заявление "абсолютно хамским". Финляндия семимильными шагами выдвигается в передовики в рамках антироссийской, русофобской, расистской кампании Запада.