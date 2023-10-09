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В Совбезе рассказали, почему США хотят контролировать чужие киберструктуры - РИА Новости, 09.10.2023
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17:58 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/kiberstruktury-1901574175.html
В Совбезе рассказали, почему США хотят контролировать чужие киберструктуры
В Совбезе рассказали, почему США хотят контролировать чужие киберструктуры - РИА Новости, 09.10.2023
В Совбезе рассказали, почему США хотят контролировать чужие киберструктуры
США пытаются контролировать IT-инфраструктуру других государств, чтобы было проще реализовывать свои сценарии цветных революций в различных уголках мира, заявил РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T17:58
2023-10-09T17:58
сша
олег храмов
оон
вашингтон (штат)
россия
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. США пытаются контролировать IT-инфраструктуру других государств, чтобы было проще реализовывать свои сценарии цветных революций в различных уголках мира, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов. Союзники Вашингтона, ставшие заложниками его риторики и давления, идут на разрушение ранее достигнутых договоренностей, слом годами существовавших международных механизмов обеспечения безопасности в ущерб собственным национальным интересам, отметил замсекретаря Совбеза в интервью "Российской газете". США при поддержке своих союзников активно продвигают идею регулирования киберпространства так называемыми "правилами ответственного поведения государств", указал Храмов. "Расчет прозрачен: навязывание таких правил даст возможность Вашингтону продолжать диктовать условия другим государствам и избирательно определять, для кого правила являются обязательными, а для кого они носят рекомендательный, ни к чему не обязывающий характер", - пояснил он. "Россия и ее союзники предлагают закреплять в международно-правовом поле конкретные юридически обязывающие договоренности. Для нас неприемлемым является стремление США в борьбе с их геополитическими соперниками в информационном пространстве закрепить применение механизма политической атрибуции компьютерных атак", - подчеркнул Храмов. По его словам, другие условия для реализации гегемонистских целей США призвана обеспечить новая "западная" инициатива в ООН — "Программа действий по поощрению ответственного поведения государств в сфере использования информационно-коммуникационных технологий в контексте международной безопасности". "Под предлогом оказания помощи развивающимся странам в рамках этой "Программы" Вашингтон фактически нацелился подмять под себя информационные инфраструктуры суверенных государств. Подсадить их на "технологическую иглу". Не дать возможности самостоятельно развивать один из ключевых секторов национальной экономики", - сказал Храмов. По его словам, пагубность таких действий не вызывает сомнений, тем более что США настойчиво продолжают делать все для создания другим странам барьеров в поставках высокотехнологичной продукции на рынки развивающихся государств, всячески препятствуют честной конкурентной борьбе. "Интересная метафора. Предлагаемое Вашингтоном так называемое равноправное партнерство имеет "двойное дно", поскольку создаваемые в результате условия для контроля Соединенными Штатами информационной инфраструктуры других государств упрощают реализацию американских сценариев "цветных" революций в различных уголках земного шара и свержения неугодных правительств", - сказал Храмов. При этом США, которые не скрывают своего высокомерного права делить государства по шкале их приверженности американским псевдодемократическим ценностям, задействуют любые рычаги давления, включая упомянутую Будапештскую конвенцию и ряд других "удобных" инициатив, отметил замсекретаря Совбеза РФ. "Вседозволенность и правовая неурегулированность создают предпосылки к хаосу, диктату сильных, их безответственности и безнаказанности за противоправные деяния. Вот почему упомянутые "инициативы" Вашингтона не находят отклика у большинства членов мирового сообщества, особенно развивающихся стран, которые все чаще демонстрируют поддержку продвигаемых Россией принципов построения равноправной и справедливой системы обеспечения международной информационной безопасности", - резюмировал Храмов.
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сша, олег храмов, оон, вашингтон (штат), россия
США, Олег Храмов, ООН, Вашингтон (штат), Россия
В Совбезе рассказали, почему США хотят контролировать чужие киберструктуры

Совбез РФ: США хотят контролировать чужие киберструктуры для цветных революций

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. США пытаются контролировать IT-инфраструктуру других государств, чтобы было проще реализовывать свои сценарии цветных революций в различных уголках мира, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов.
Союзники Вашингтона, ставшие заложниками его риторики и давления, идут на разрушение ранее достигнутых договоренностей, слом годами существовавших международных механизмов обеспечения безопасности в ущерб собственным национальным интересам, отметил замсекретаря Совбеза в интервью "Российской газете".
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США при поддержке своих союзников активно продвигают идею регулирования киберпространства так называемыми "правилами ответственного поведения государств", указал Храмов.
«
"Расчет прозрачен: навязывание таких правил даст возможность Вашингтону продолжать диктовать условия другим государствам и избирательно определять, для кого правила являются обязательными, а для кого они носят рекомендательный, ни к чему не обязывающий характер", - пояснил он.
«
"Россия и ее союзники предлагают закреплять в международно-правовом поле конкретные юридически обязывающие договоренности. Для нас неприемлемым является стремление США в борьбе с их геополитическими соперниками в информационном пространстве закрепить применение механизма политической атрибуции компьютерных атак", - подчеркнул Храмов.
По его словам, другие условия для реализации гегемонистских целей США призвана обеспечить новая "западная" инициатива в ООН — "Программа действий по поощрению ответственного поведения государств в сфере использования информационно-коммуникационных технологий в контексте международной безопасности".
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«
"Под предлогом оказания помощи развивающимся странам в рамках этой "Программы" Вашингтон фактически нацелился подмять под себя информационные инфраструктуры суверенных государств. Подсадить их на "технологическую иглу". Не дать возможности самостоятельно развивать один из ключевых секторов национальной экономики", - сказал Храмов.
По его словам, пагубность таких действий не вызывает сомнений, тем более что США настойчиво продолжают делать все для создания другим странам барьеров в поставках высокотехнологичной продукции на рынки развивающихся государств, всячески препятствуют честной конкурентной борьбе.
«
"Интересная метафора. Предлагаемое Вашингтоном так называемое равноправное партнерство имеет "двойное дно", поскольку создаваемые в результате условия для контроля Соединенными Штатами информационной инфраструктуры других государств упрощают реализацию американских сценариев "цветных" революций в различных уголках земного шара и свержения неугодных правительств", - сказал Храмов.
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При этом США, которые не скрывают своего высокомерного права делить государства по шкале их приверженности американским псевдодемократическим ценностям, задействуют любые рычаги давления, включая упомянутую Будапештскую конвенцию и ряд других "удобных" инициатив, отметил замсекретаря Совбеза РФ.
«
"Вседозволенность и правовая неурегулированность создают предпосылки к хаосу, диктату сильных, их безответственности и безнаказанности за противоправные деяния. Вот почему упомянутые "инициативы" Вашингтона не находят отклика у большинства членов мирового сообщества, особенно развивающихся стран, которые все чаще демонстрируют поддержку продвигаемых Россией принципов построения равноправной и справедливой системы обеспечения международной информационной безопасности", - резюмировал Храмов.
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