https://ria.ru/20231009/kiberstruktury-1901574175.html

В Совбезе рассказали, почему США хотят контролировать чужие киберструктуры

В Совбезе рассказали, почему США хотят контролировать чужие киберструктуры - РИА Новости, 09.10.2023

В Совбезе рассказали, почему США хотят контролировать чужие киберструктуры

США пытаются контролировать IT-инфраструктуру других государств, чтобы было проще реализовывать свои сценарии цветных революций в различных уголках мира, заявил РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T17:58

2023-10-09T17:58

2023-10-09T17:58

сша

олег храмов

оон

вашингтон (штат)

россия

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. США пытаются контролировать IT-инфраструктуру других государств, чтобы было проще реализовывать свои сценарии цветных революций в различных уголках мира, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов. Союзники Вашингтона, ставшие заложниками его риторики и давления, идут на разрушение ранее достигнутых договоренностей, слом годами существовавших международных механизмов обеспечения безопасности в ущерб собственным национальным интересам, отметил замсекретаря Совбеза в интервью "Российской газете". США при поддержке своих союзников активно продвигают идею регулирования киберпространства так называемыми "правилами ответственного поведения государств", указал Храмов. "Расчет прозрачен: навязывание таких правил даст возможность Вашингтону продолжать диктовать условия другим государствам и избирательно определять, для кого правила являются обязательными, а для кого они носят рекомендательный, ни к чему не обязывающий характер", - пояснил он. "Россия и ее союзники предлагают закреплять в международно-правовом поле конкретные юридически обязывающие договоренности. Для нас неприемлемым является стремление США в борьбе с их геополитическими соперниками в информационном пространстве закрепить применение механизма политической атрибуции компьютерных атак", - подчеркнул Храмов. По его словам, другие условия для реализации гегемонистских целей США призвана обеспечить новая "западная" инициатива в ООН — "Программа действий по поощрению ответственного поведения государств в сфере использования информационно-коммуникационных технологий в контексте международной безопасности". "Под предлогом оказания помощи развивающимся странам в рамках этой "Программы" Вашингтон фактически нацелился подмять под себя информационные инфраструктуры суверенных государств. Подсадить их на "технологическую иглу". Не дать возможности самостоятельно развивать один из ключевых секторов национальной экономики", - сказал Храмов. По его словам, пагубность таких действий не вызывает сомнений, тем более что США настойчиво продолжают делать все для создания другим странам барьеров в поставках высокотехнологичной продукции на рынки развивающихся государств, всячески препятствуют честной конкурентной борьбе. "Интересная метафора. Предлагаемое Вашингтоном так называемое равноправное партнерство имеет "двойное дно", поскольку создаваемые в результате условия для контроля Соединенными Штатами информационной инфраструктуры других государств упрощают реализацию американских сценариев "цветных" революций в различных уголках земного шара и свержения неугодных правительств", - сказал Храмов. При этом США, которые не скрывают своего высокомерного права делить государства по шкале их приверженности американским псевдодемократическим ценностям, задействуют любые рычаги давления, включая упомянутую Будапештскую конвенцию и ряд других "удобных" инициатив, отметил замсекретаря Совбеза РФ. "Вседозволенность и правовая неурегулированность создают предпосылки к хаосу, диктату сильных, их безответственности и безнаказанности за противоправные деяния. Вот почему упомянутые "инициативы" Вашингтона не находят отклика у большинства членов мирового сообщества, особенно развивающихся стран, которые все чаще демонстрируют поддержку продвигаемых Россией принципов построения равноправной и справедливой системы обеспечения международной информационной безопасности", - резюмировал Храмов.

https://ria.ru/20230907/kiberbezopasnost-1894655662.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230926/kot-1898802436.html

https://ria.ru/20231004/sirius-1900553075.html

https://ria.ru/20230728/bezopasnost-1886989243.html

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сша, олег храмов, оон, вашингтон (штат), россия