https://ria.ru/20231009/kiberoruzhie-1901547426.html

Совбез не исключил, что США применят кибероружие против России

Совбез не исключил, что США применят кибероружие против России - РИА Новости, 09.10.2023

Совбез не исключил, что США применят кибероружие против России

Неудачи ВСУ могут подтолкнуть США к применению наступательного кибероружия против России, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Олег Храмов в... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T16:18

2023-10-09T16:18

2023-10-09T18:34

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Неудачи ВСУ могут подтолкнуть США к применению наступательного кибероружия против России, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Олег Храмов в интервью "Российской газете"."Отсутствие результативности Вооруженных сил Украины может подтолкнуть горячие головы к применению американского наступательного кибероружия для нанесения ущерба государственному и военному управлению, экономической системе России", — сказал собеседник издания.Стремление Вашингтона нанести "стратегическое поражение" Москве повышает вероятность глобального киберконфликта, отметил заместитель секретаря Совбеза России."Это непредсказуемый для США и их союзников путь по своим последствиям", — ответил Храмов на вопрос о возможном российском ответе на киберагрессию.По его словам, Штаты заложили обеспечение вероятных киберударов в закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2023-й. По сравнению с двумя предыдущими годами расходы страны на кибербезопасность значительно выросли, продолжил Храмов, американцы "окружают Россию своими "кибербазами", среди которых "и центры передового опыта, и центры совместного реагирования, и другие подобные структуры"."С начала 2022 года зафиксировано более пяти тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру России. Полученные уполномоченными ведомствами данные свидетельствуют об использовании США и странами НАТО украинской территории для проведения этих атак", — заявил заместитель секретарь Совбеза.Храмов добавил, что украинские хакеры, которых обучал Запад для атак на Россию, теперь угрожают уже своим "хозяевам". На этом фоне Москва прогнозирует рост компьютерной преступности по всему миру, в том числе в западных странах.

https://ria.ru/20231007/agenty-1901165969.html

https://ria.ru/20230904/khakery-1894125445.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, сша, олег храмов, украина, вооруженные силы украины, нато, москва