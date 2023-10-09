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Совбез не исключил, что США применят кибероружие против России - РИА Новости, 09.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:18 09.10.2023 (обновлено: 18:34 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/kiberoruzhie-1901547426.html
Совбез не исключил, что США применят кибероружие против России
Совбез не исключил, что США применят кибероружие против России - РИА Новости, 09.10.2023
Совбез не исключил, что США применят кибероружие против России
Неудачи ВСУ могут подтолкнуть США к применению наступательного кибероружия против России, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Олег Храмов в... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T16:18
2023-10-09T18:34
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сша
олег храмов
украина
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Неудачи ВСУ могут подтолкнуть США к применению наступательного кибероружия против России, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Олег Храмов в интервью "Российской газете".&quot;Отсутствие результативности Вооруженных сил Украины может подтолкнуть горячие головы к применению американского наступательного кибероружия для нанесения ущерба государственному и военному управлению, экономической системе России&quot;, — сказал собеседник издания.Стремление Вашингтона нанести "стратегическое поражение" Москве повышает вероятность глобального киберконфликта, отметил заместитель секретаря Совбеза России."Это непредсказуемый для США и их союзников путь по своим последствиям", — ответил Храмов на вопрос о возможном российском ответе на киберагрессию.По его словам, Штаты заложили обеспечение вероятных киберударов в закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2023-й. По сравнению с двумя предыдущими годами расходы страны на кибербезопасность значительно выросли, продолжил Храмов, американцы "окружают Россию своими "кибербазами", среди которых "и центры передового опыта, и центры совместного реагирования, и другие подобные структуры"."С начала 2022 года зафиксировано более пяти тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру России. Полученные уполномоченными ведомствами данные свидетельствуют об использовании США и странами НАТО украинской территории для проведения этих атак", — заявил заместитель секретарь Совбеза.Храмов добавил, что украинские хакеры, которых обучал Запад для атак на Россию, теперь угрожают уже своим "хозяевам". На этом фоне Москва прогнозирует рост компьютерной преступности по всему миру, в том числе в западных странах.
https://ria.ru/20231007/agenty-1901165969.html
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безопасность, россия, сша, олег храмов, украина, вооруженные силы украины, нато, москва
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США, Олег Храмов, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Москва
Совбез не исключил, что США применят кибероружие против России

Совбез: провал ВСУ может подтолкнуть США к применению кибероружия против России

© Фото : U.S. Air Force / Joseph EddinsВоеннослужащие киберподразделения армии США
Военнослужащие киберподразделения армии США - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© Фото : U.S. Air Force / Joseph Eddins
Военнослужащие киберподразделения армии США. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Неудачи ВСУ могут подтолкнуть США к применению наступательного кибероружия против России, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Олег Храмов в интервью "Российской газете".
«

"Отсутствие результативности Вооруженных сил Украины может подтолкнуть горячие головы к применению американского наступательного кибероружия для нанесения ущерба государственному и военному управлению, экономической системе России", — сказал собеседник издания.

Стремление Вашингтона нанести "стратегическое поражение" Москве повышает вероятность глобального киберконфликта, отметил заместитель секретаря Совбеза России.
"Это непредсказуемый для США и их союзников путь по своим последствиям", — ответил Храмов на вопрос о возможном российском ответе на киберагрессию.
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По его словам, Штаты заложили обеспечение вероятных киберударов в закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2023-й. По сравнению с двумя предыдущими годами расходы страны на кибербезопасность значительно выросли, продолжил Храмов, американцы "окружают Россию своими "кибербазами", среди которых "и центры передового опыта, и центры совместного реагирования, и другие подобные структуры".
«
"С начала 2022 года зафиксировано более пяти тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру России. Полученные уполномоченными ведомствами данные свидетельствуют об использовании США и странами НАТО украинской территории для проведения этих атак", — заявил заместитель секретарь Совбеза.
Храмов добавил, что украинские хакеры, которых обучал Запад для атак на Россию, теперь угрожают уже своим "хозяевам". На этом фоне Москва прогнозирует рост компьютерной преступности по всему миру, в том числе в западных странах.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСШАОлег ХрамовУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОМосква
 
 
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