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МИД рекомендовал россиянам воздержаться от посещения Израиля и Палестины - РИА Новости, 09.10.2023
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20:27 09.10.2023 (обновлено: 20:29 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/izrail-1901612140.html
МИД рекомендовал россиянам воздержаться от посещения Израиля и Палестины
МИД рекомендовал россиянам воздержаться от посещения Израиля и Палестины - РИА Новости, 09.10.2023
МИД рекомендовал россиянам воздержаться от посещения Израиля и Палестины
В российском дипведомстве рекомендуют гражданам России воздержаться от посещения Израиля и Палестины, а тем, кто уже там находится - поддерживать контакты с... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T20:27
2023-10-09T20:29
россия
израиль
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
биньямин нетаньяху
михаил богданов
оон
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В российском дипведомстве рекомендуют гражданам России воздержаться от посещения Израиля и Палестины, а тем, кто уже там находится - поддерживать контакты с дипкорпусом, говорится в сообщении на сайте МИД РФ."Министерство иностранных дел Российской Федерации рекомендует гражданам России воздержаться от посещения Израиля и палестинских территорий, а тем, кто уже там находится – проявлять максимальную осторожность и поддерживать контакты с представителями дипломатических и консульских учреждений Российской Федерации", - заявили в МИД России."Выражаем глубокие соболезнования родным и близким всех погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - добавили в дипведомстве.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Палестино-израильский конфликт, связанными с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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россия, израиль, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, биньямин нетаньяху, михаил богданов, оон, хамас
Россия, Израиль, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, ООН, Хамас
МИД рекомендовал россиянам воздержаться от посещения Израиля и Палестины

МИД России рекомендовал воздержаться от посещения Израиля и Палестины

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкГорода мира. Иерусалим
Города мира. Иерусалим - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Города мира. Иерусалим. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В российском дипведомстве рекомендуют гражданам России воздержаться от посещения Израиля и Палестины, а тем, кто уже там находится - поддерживать контакты с дипкорпусом, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
"Министерство иностранных дел Российской Федерации рекомендует гражданам России воздержаться от посещения Израиля и палестинских территорий, а тем, кто уже там находится – проявлять максимальную осторожность и поддерживать контакты с представителями дипломатических и консульских учреждений Российской Федерации", - заявили в МИД России.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Трамп назвал причину обострения конфликта между Израилем и Палестиной
Вчера, 20:15
"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким всех погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - добавили в дипведомстве.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанными с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
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РоссияИзраильПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреБиньямин НетаньяхуМихаил БогдановООНХамас
 
 
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