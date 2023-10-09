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Россияне продолжают летать в Израиль - РИА Новости, 09.10.2023
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Туризм
 
18:44 09.10.2023 (обновлено: 19:40 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/izrail-1901588583.html
Россияне продолжают летать в Израиль
Россияне продолжают летать в Израиль - РИА Новости, 09.10.2023
Россияне продолжают летать в Израиль
Между Россией и Израилем продолжают летать прямые рейсы, сообщает Tourdom. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T18:44
2023-10-09T19:40
туризм
новости - туризм
в мире
тель-авив
израиль
сочи
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Между Россией и Израилем продолжают летать прямые рейсы, сообщает Tourdom.Из Сочи в Тель-Авив в 12:54 вылетел задержанный ранее рейс WZ4311. О возобновлении регулярных рейсов сообщила авиакомпания Red Wings. В расписании аэропорта Адлера на завтра этот борт запланирован на 13:30. На онлайн-табло в израильском Бен-Гурионе пока нет информации по рейсам в Сочи ни на сегодня, ни на завтра, пишет издание.Авиаперевозчик также осуществляет полеты по маршруту Жуковский – Минеральные Воды – Тель-Авив с 11 октября, а с отправлением из Домодедово – с 12 октября. Также с 11-го числа предусмотрены вылеты из Махачкалы. При появлении рисков для безопасности авиасообщения компания примет решение о приостановке программ. Важно, что по рекомендации Росавиации все перелеты будут осуществлять в дневное время.Выполняет рейсы израильская компания El Al Israel Airlines. Сегодня ее борт LY611 прибыл в Домодедово в 14 часов, в 15:44 вылетел обратно. Около 22 часов его ждут в Тель-Авиве.С утра аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве работал в напряженном режиме. В частности, в период с 12 дня до 18 вечера были отменены вылеты двух десятков рейсов из полутора сотен, присутствующих в расписании, сообщает издание. Среди них – самолеты лоукостера EasyJet в Милан, Женеву, Берлин, Амстердам и Лондон, в который также не полетит British Airways. На табло стоит и отмена вылета бортов Air France в Париж и Wizz Air в Ларнаку. Есть отмены и задержки по прилетам.
https://ria.ru/20231009/izrail-1901556554.html
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новости - туризм, в мире, тель-авив, израиль, сочи, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, туризм
Туризм, Новости - Туризм, В мире, Тель-Авив, Израиль, Сочи, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Туризм
Россияне продолжают летать в Израиль

СМИ: россияне продолжают летать прямыми рейсами в Израиль

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЖители Тель-Авива на опустевшем пляже. 9 октября 2023
Жители Тель-Авива на опустевшем пляже. 9 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Жители Тель-Авива на опустевшем пляже. 9 октября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Между Россией и Израилем продолжают летать прямые рейсы, сообщает Tourdom.
Из Сочи в Тель-Авив в 12:54 вылетел задержанный ранее рейс WZ4311. О возобновлении регулярных рейсов сообщила авиакомпания Red Wings. В расписании аэропорта Адлера на завтра этот борт запланирован на 13:30. На онлайн-табло в израильском Бен-Гурионе пока нет информации по рейсам в Сочи ни на сегодня, ни на завтра, пишет издание.
Авиаперевозчик также осуществляет полеты по маршруту ЖуковскийМинеральные Воды – Тель-Авив с 11 октября, а с отправлением из Домодедово – с 12 октября. Также с 11-го числа предусмотрены вылеты из Махачкалы. При появлении рисков для безопасности авиасообщения компания примет решение о приостановке программ. Важно, что по рекомендации Росавиации все перелеты будут осуществлять в дневное время.
Выполняет рейсы израильская компания El Al Israel Airlines. Сегодня ее борт LY611 прибыл в Домодедово в 14 часов, в 15:44 вылетел обратно. Около 22 часов его ждут в Тель-Авиве.
С утра аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве работал в напряженном режиме. В частности, в период с 12 дня до 18 вечера были отменены вылеты двух десятков рейсов из полутора сотен, присутствующих в расписании, сообщает издание. Среди них – самолеты лоукостера EasyJet в Милан, Женеву, Берлин, Амстердам и Лондон, в который также не полетит British Airways. На табло стоит и отмена вылета бортов Air France в Париж и Wizz Air в Ларнаку. Есть отмены и задержки по прилетам.
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ТуризмНовости - ТуризмВ миреТель-АвивИзраильСочиДомодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуТуризм
 
 
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