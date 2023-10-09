https://ria.ru/20231009/izrail-1901588583.html

Россияне продолжают летать в Израиль

Россияне продолжают летать в Израиль - РИА Новости, 09.10.2023

Россияне продолжают летать в Израиль

Между Россией и Израилем продолжают летать прямые рейсы, сообщает Tourdom. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T18:44

2023-10-09T18:44

2023-10-09T19:40

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Между Россией и Израилем продолжают летать прямые рейсы, сообщает Tourdom.Из Сочи в Тель-Авив в 12:54 вылетел задержанный ранее рейс WZ4311. О возобновлении регулярных рейсов сообщила авиакомпания Red Wings. В расписании аэропорта Адлера на завтра этот борт запланирован на 13:30. На онлайн-табло в израильском Бен-Гурионе пока нет информации по рейсам в Сочи ни на сегодня, ни на завтра, пишет издание.Авиаперевозчик также осуществляет полеты по маршруту Жуковский – Минеральные Воды – Тель-Авив с 11 октября, а с отправлением из Домодедово – с 12 октября. Также с 11-го числа предусмотрены вылеты из Махачкалы. При появлении рисков для безопасности авиасообщения компания примет решение о приостановке программ. Важно, что по рекомендации Росавиации все перелеты будут осуществлять в дневное время.Выполняет рейсы израильская компания El Al Israel Airlines. Сегодня ее борт LY611 прибыл в Домодедово в 14 часов, в 15:44 вылетел обратно. Около 22 часов его ждут в Тель-Авиве.С утра аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве работал в напряженном режиме. В частности, в период с 12 дня до 18 вечера были отменены вылеты двух десятков рейсов из полутора сотен, присутствующих в расписании, сообщает издание. Среди них – самолеты лоукостера EasyJet в Милан, Женеву, Берлин, Амстердам и Лондон, в который также не полетит British Airways. На табло стоит и отмена вылета бортов Air France в Париж и Wizz Air в Ларнаку. Есть отмены и задержки по прилетам.

https://ria.ru/20231009/izrail-1901556554.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, в мире, тель-авив, израиль, сочи, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, туризм