https://ria.ru/20231009/izrail-1901569483.html

СМИ: Нетаньяху назвал наземную операцию в секторе Газа единственным выходом

СМИ: Нетаньяху назвал наземную операцию в секторе Газа единственным выходом - РИА Новости, 09.10.2023

СМИ: Нетаньяху назвал наземную операцию в секторе Газа единственным выходом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье американскому президенту Джо Байдену, что у Израиля нет выбора, кроме начала наземной операции в РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T17:46

2023-10-09T17:46

2023-10-09T17:46

в мире

израиль

палестина

сша

биньямин нетаньяху

джо байден

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье американскому президенту Джо Байдену, что у Израиля нет выбора, кроме начала наземной операции в секторе Газа, сообщает интернет-портал Axios со ссылкой на источники. "Нам нужно войти (в сектор Газа - ред.). Сейчас мы не можем вести переговоры", - приводит портал слова Нетаньяху из разговора с Байденом. По данным издания, премьер Израиля утверждал, что у страны нет выбора, кроме как ответить силой, поскольку она не может проявить слабость на Ближнем Востоке. Отмечается, что американский лидер не пытался отговорить Нетаньяху от проведения такой операции. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанными с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231009/izrail-1901552901.html

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, палестина, сша, биньямин нетаньяху, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году