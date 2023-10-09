https://ria.ru/20231009/izrail-1901543866.html
Лидеры еврейской общины России скорбят о погибших в Израиле
Лидеры еврейской общины России скорбят о погибших в Израиле - РИА Новости, 09.10.2023
Лидеры еврейской общины России скорбят о погибших в Израиле
Лидеры еврейской общины России выражают соболезнования родным жертв военных действий в Израиле, главный раввин России Берл Лазар заявил, что скорбит вместе с... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T16:07
2023-10-09T16:07
2023-10-09T16:07
религия
в мире
израиль
россия
палестина
берл лазар
александр борода
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Лидеры еврейской общины России выражают соболезнования родным жертв военных действий в Израиле, главный раввин России Берл Лазар заявил, что скорбит вместе с близкими погибших, а президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода сообщил о молитве за скорейшие действия по освобождению пленников. "Боль и возмущение – вот чувства, которые испытывают сейчас все евреи в России, все евреи в мире и, я уверен, все порядочные люди, независимо от происхождения и вероисповедания – все, кроме явных или скрытых союзников мирового терроризма. Мы скорбим вместе с родными погибших от рук бандитов ХАМАС и "Исламского джихада". Мы молимся за жизнь раненых, которыми переполнены сейчас израильские больницы", – говорится в предоставленном РИА Новости пресс-службой главного раввина России соболезновании Лазара. Главный раввин России также считает, что Израиль сделал в свое время роковую ошибку, выведя войска из сектора Газа, и высказался за то, чтобы "уничтожать террористов, их главарей, их идеологов, их инфраструктуру". Раввин Александр Борода заявил, что евреи России усиленно молят Всевышнего, чтобы "в кратчайшие сроки были приняты действия, которые позволят освободить заложников и предотвратить новые жертвы". "Данные террористические акты по заявлениям самих преступников вызваны ненавистью к евреям и Государству Израиль, но мы видим, что жертвами становятся не только евреи и не только граждане Израиля. Потому что когда зло приобретает такие масштабы, оно сметает все и всех на своем пути, оно уже не помнит своей цели (какой бы ужасной она ни была) и только множит жертвы и страдания… Мы разделяем скорбь всех, кто потерял близких, и молимся о поднятии душ погибших", – говорится в предоставленном РИА Новости в ФЕОР соболезновании раввина. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/izrail-1901510769.html
https://radiosputnik.ria.ru/20231009/blokada-1901507595.html
https://ria.ru/20231009/izrail-1901509283.html
https://radiosputnik.ria.ru/20231009/amerikantsy-1901539365.html
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в мире, израиль, россия, палестина, берл лазар, александр борода, биньямин нетаньяху, хамас, федерация еврейских общин россии, религия
Религия, В мире, Израиль, Россия, Палестина, Берл Лазар, Александр Борода, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Федерация еврейских общин России, Религия
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Лидеры еврейской общины России выражают соболезнования родным жертв военных действий в Израиле, главный раввин России Берл Лазар заявил, что скорбит вместе с близкими погибших, а президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода сообщил о молитве за скорейшие действия по освобождению пленников.
"Боль и возмущение – вот чувства, которые испытывают сейчас все евреи в России, все евреи в мире и, я уверен, все порядочные люди, независимо от происхождения и вероисповедания – все, кроме явных или скрытых союзников мирового терроризма. Мы скорбим вместе с родными погибших от рук бандитов ХАМАС
и "Исламского джихада
". Мы молимся за жизнь раненых, которыми переполнены сейчас израильские больницы", – говорится в предоставленном РИА Новости пресс-службой главного раввина России соболезновании Лазара.
СМИ: число погибших в Израиле по время эскалации превысило 800 человек
Главный раввин России также считает, что Израиль сделал в свое время роковую ошибку, выведя войска из сектора Газа, и высказался за то, чтобы "уничтожать террористов, их главарей, их идеологов, их инфраструктуру".
Раввин Александр Борода заявил, что евреи России усиленно молят Всевышнего, чтобы "в кратчайшие сроки были приняты действия, которые позволят освободить заложников и предотвратить новые жертвы".
"Данные террористические акты по заявлениям самих преступников вызваны ненавистью к евреям и Государству Израиль, но мы видим, что жертвами становятся не только евреи и не только граждане Израиля. Потому что когда зло приобретает такие масштабы, оно сметает все и всех на своем пути, оно уже не помнит своей цели (какой бы ужасной она ни была) и только множит жертвы и страдания… Мы разделяем скорбь всех, кто потерял близких, и молимся о поднятии душ погибших", – говорится в предоставленном РИА Новости в ФЕОР соболезновании раввина.
Израиль организует экстренную водную блокаду сектора Газа
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
России нужна безопасность как Израиля, так и Палестины, заявил Лавров
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину
прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН
при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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