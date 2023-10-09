https://ria.ru/20231009/izrail-1901531773.html
МИД Белоруссии пока не планирует эвакуировать дипломатов из Израиля
МИД Белоруссии пока не планирует эвакуировать дипломатов из Израиля - РИА Новости, 09.10.2023
МИД Белоруссии пока не планирует эвакуировать дипломатов из Израиля
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил РИА Новости, что белорусское посольство в Израиле "полностью функционально", несмотря на обострение... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T15:29
2023-10-09T15:29
2023-10-09T15:38
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
белоруссия
мид белоруссии
палестина
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МИНСК, 9 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил РИА Новости, что белорусское посольство в Израиле "полностью функционально", несмотря на обострение ситуации в стране, вопрос эвакуации дипломатов пока не стоит."Могу сказать, что наше посольство в Израиле полностью функционально и работает в том режиме, который соответствует текущей напряженной обстановке. Соблюдаются внутренние инструкции по безопасности, выполняются все соответствующие рекомендации властей страны пребывания. Вопрос эвакуации наших дипломатов конкретно на сегодняшний день не стоит", - сказал пресс-секретарь. Он подчеркнул, что белорусские дипломаты активно работают, в том числе, над созданием условий по оказанию возможного содействия белорусским гражданам. "Будем смотреть на развитие ситуации", - добавил пресс-секретарь.В минувшую субботу Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших в Израиле от нападения ХАМАС к этому моменту составляет не менее 800 человек, ранено 2400, сообщило в понедельник израильское государственное радио Kan. По последним данным минздрава сектора Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву увеличилось до 560, пострадали 2900 человек.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/izrail-1901436870.html
https://ria.ru/20231008/izrail-1901291651.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, белоруссия, мид белоруссии, палестина
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Белоруссия, МИД Белоруссии, Палестина
МИД Белоруссии пока не планирует эвакуировать дипломатов из Израиля
МИД Белоруссии заверил, что посольство в Израиле полностью функционально
МИНСК, 9 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил РИА Новости, что белорусское посольство в Израиле "полностью функционально", несмотря на обострение ситуации в стране, вопрос эвакуации дипломатов пока не стоит.
"Могу сказать, что наше посольство в Израиле полностью функционально и работает в том режиме, который соответствует текущей напряженной обстановке. Соблюдаются внутренние инструкции по безопасности, выполняются все соответствующие рекомендации властей страны пребывания. Вопрос эвакуации наших дипломатов конкретно на сегодняшний день не стоит", - сказал пресс-секретарь. Он подчеркнул, что белорусские дипломаты активно работают, в том числе, над созданием условий по оказанию возможного содействия белорусским гражданам. "Будем смотреть на развитие ситуации", - добавил пресс-секретарь.
У посольства нет подтверждений гибели или пропажи россиян в Израиле
В минувшую субботу Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС
после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших в Израиле от нападения ХАМАС к этому моменту составляет не менее 800 человек, ранено 2400, сообщило в понедельник израильское государственное радио Kan. По последним данным минздрава сектора Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву увеличилось до 560, пострадали 2900 человек.
Двое граждан Белоруссии пострадали от ракетных обстрелов в Израиле
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия
призывает Израиль и Палестину
прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов
. Постпред РФ при ООН Василий Небензя
сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Атака на Израиль: война меняет ориентацию