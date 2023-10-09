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МИД Белоруссии пока не планирует эвакуировать дипломатов из Израиля - РИА Новости, 09.10.2023
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15:29 09.10.2023 (обновлено: 15:38 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/izrail-1901531773.html
МИД Белоруссии пока не планирует эвакуировать дипломатов из Израиля
МИД Белоруссии пока не планирует эвакуировать дипломатов из Израиля - РИА Новости, 09.10.2023
МИД Белоруссии пока не планирует эвакуировать дипломатов из Израиля
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил РИА Новости, что белорусское посольство в Израиле "полностью функционально", несмотря на обострение... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T15:29
2023-10-09T15:38
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
белоруссия
мид белоруссии
палестина
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МИНСК, 9 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил РИА Новости, что белорусское посольство в Израиле "полностью функционально", несмотря на обострение ситуации в стране, вопрос эвакуации дипломатов пока не стоит."Могу сказать, что наше посольство в Израиле полностью функционально и работает в том режиме, который соответствует текущей напряженной обстановке. Соблюдаются внутренние инструкции по безопасности, выполняются все соответствующие рекомендации властей страны пребывания. Вопрос эвакуации наших дипломатов конкретно на сегодняшний день не стоит", - сказал пресс-секретарь. Он подчеркнул, что белорусские дипломаты активно работают, в том числе, над созданием условий по оказанию возможного содействия белорусским гражданам. "Будем смотреть на развитие ситуации", - добавил пресс-секретарь.В минувшую субботу Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших в Израиле от нападения ХАМАС к этому моменту составляет не менее 800 человек, ранено 2400, сообщило в понедельник израильское государственное радио Kan. По последним данным минздрава сектора Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву увеличилось до 560, пострадали 2900 человек.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/izrail-1901436870.html
https://ria.ru/20231008/izrail-1901291651.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, белоруссия, мид белоруссии, палестина
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Белоруссия, МИД Белоруссии, Палестина
МИД Белоруссии пока не планирует эвакуировать дипломатов из Израиля

МИД Белоруссии заверил, что посольство в Израиле полностью функционально

© AP Photo / Oded BaliltyПоследствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Oded Balilty
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа
Читать ria.ru в
МИНСК, 9 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил РИА Новости, что белорусское посольство в Израиле "полностью функционально", несмотря на обострение ситуации в стране, вопрос эвакуации дипломатов пока не стоит.
"Могу сказать, что наше посольство в Израиле полностью функционально и работает в том режиме, который соответствует текущей напряженной обстановке. Соблюдаются внутренние инструкции по безопасности, выполняются все соответствующие рекомендации властей страны пребывания. Вопрос эвакуации наших дипломатов конкретно на сегодняшний день не стоит", - сказал пресс-секретарь. Он подчеркнул, что белорусские дипломаты активно работают, в том числе, над созданием условий по оказанию возможного содействия белорусским гражданам. "Будем смотреть на развитие ситуации", - добавил пресс-секретарь.
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
У посольства нет подтверждений гибели или пропажи россиян в Израиле
Вчера, 10:43
В минувшую субботу Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших в Израиле от нападения ХАМАС к этому моменту составляет не менее 800 человек, ранено 2400, сообщило в понедельник израильское государственное радио Kan. По последним данным минздрава сектора Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву увеличилось до 560, пострадали 2900 человек.
Последствия ракетного удара по Израилю - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Двое граждан Белоруссии пострадали от ракетных обстрелов в Израиле
8 октября, 13:16
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Атака на Израиль: война меняет ориентацию
8 октября, 16:15
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБелоруссияМИД БелоруссииПалестина
 
 
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