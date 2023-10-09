https://ria.ru/20231009/izrail-1901531773.html

МИД Белоруссии пока не планирует эвакуировать дипломатов из Израиля

МИД Белоруссии пока не планирует эвакуировать дипломатов из Израиля - РИА Новости, 09.10.2023

МИД Белоруссии пока не планирует эвакуировать дипломатов из Израиля

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил РИА Новости, что белорусское посольство в Израиле "полностью функционально", несмотря на обострение... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T15:29

2023-10-09T15:29

2023-10-09T15:38

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МИНСК, 9 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил РИА Новости, что белорусское посольство в Израиле "полностью функционально", несмотря на обострение ситуации в стране, вопрос эвакуации дипломатов пока не стоит."Могу сказать, что наше посольство в Израиле полностью функционально и работает в том режиме, который соответствует текущей напряженной обстановке. Соблюдаются внутренние инструкции по безопасности, выполняются все соответствующие рекомендации властей страны пребывания. Вопрос эвакуации наших дипломатов конкретно на сегодняшний день не стоит", - сказал пресс-секретарь. Он подчеркнул, что белорусские дипломаты активно работают, в том числе, над созданием условий по оказанию возможного содействия белорусским гражданам. "Будем смотреть на развитие ситуации", - добавил пресс-секретарь.В минувшую субботу Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших в Израиле от нападения ХАМАС к этому моменту составляет не менее 800 человек, ранено 2400, сообщило в понедельник израильское государственное радио Kan. По последним данным минздрава сектора Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву увеличилось до 560, пострадали 2900 человек.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231009/izrail-1901436870.html

https://ria.ru/20231008/izrail-1901291651.html

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, белоруссия, мид белоруссии, палестина