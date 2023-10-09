https://ria.ru/20231009/izrail-1901509283.html
России нужна безопасность как Израиля, так и Палестины, заявил Лавров
России нужна безопасность как Израиля, так и Палестины, заявил Лавров - РИА Новости, 09.10.2023
России нужна безопасность как Израиля, так и Палестины, заявил Лавров
Москва заинтересована в безопасности и Израиля, и Палестины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T14:17
2023-10-09T14:17
2023-10-09T14:17
в мире
палестина
россия
израиль
сергей лавров
лига арабских государств
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Москва заинтересована в безопасности и Израиля, и Палестины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Мы многократно подтверждали нашу заинтересованность в обеспечении безопасности и Палестины, и Израиля", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции. По итогам переговоров с генсеком Лиги арабских государств Ахмедом Абульгейтом он также отметил: "Мы глубоко озабочены тем, что погибли сотни израильтян и палестинцев, раненые исчисляются тысячами". Лавров заявил и об озабоченности в связи с тем, что идет достаточно серьезное брожение на Западном берегу реки Иордан, растет конфликтный потенциал, накапливается и на ливано-израильской границе.
https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html
палестина
россия
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, россия, израиль, сергей лавров, лига арабских государств, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Россия, Израиль, Сергей Лавров, Лига арабских государств, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
России нужна безопасность как Израиля, так и Палестины, заявил Лавров
Лавров: Россия заинтересована в безопасности как Израиля, так и Палестины