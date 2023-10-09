https://ria.ru/20231009/izrail-1901509283.html

России нужна безопасность как Израиля, так и Палестины, заявил Лавров

России нужна безопасность как Израиля, так и Палестины, заявил Лавров - РИА Новости, 09.10.2023

России нужна безопасность как Израиля, так и Палестины, заявил Лавров

Москва заинтересована в безопасности и Израиля, и Палестины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T14:17

2023-10-09T14:17

2023-10-09T14:17

в мире

палестина

россия

израиль

сергей лавров

лига арабских государств

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Москва заинтересована в безопасности и Израиля, и Палестины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Мы многократно подтверждали нашу заинтересованность в обеспечении безопасности и Палестины, и Израиля", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции. По итогам переговоров с генсеком Лиги арабских государств Ахмедом Абульгейтом он также отметил: "Мы глубоко озабочены тем, что погибли сотни израильтян и палестинцев, раненые исчисляются тысячами". Лавров заявил и об озабоченности в связи с тем, что идет достаточно серьезное брожение на Западном берегу реки Иордан, растет конфликтный потенциал, накапливается и на ливано-израильской границе.

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

палестина

россия

израиль

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, палестина, россия, израиль, сергей лавров, лига арабских государств, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году