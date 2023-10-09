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России нужна безопасность как Израиля, так и Палестины, заявил Лавров - РИА Новости, 09.10.2023
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14:17 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/izrail-1901509283.html
России нужна безопасность как Израиля, так и Палестины, заявил Лавров
России нужна безопасность как Израиля, так и Палестины, заявил Лавров - РИА Новости, 09.10.2023
России нужна безопасность как Израиля, так и Палестины, заявил Лавров
Москва заинтересована в безопасности и Израиля, и Палестины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T14:17
2023-10-09T14:17
в мире
палестина
россия
израиль
сергей лавров
лига арабских государств
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Москва заинтересована в безопасности и Израиля, и Палестины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Мы многократно подтверждали нашу заинтересованность в обеспечении безопасности и Палестины, и Израиля", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции. По итогам переговоров с генсеком Лиги арабских государств Ахмедом Абульгейтом он также отметил: "Мы глубоко озабочены тем, что погибли сотни израильтян и палестинцев, раненые исчисляются тысячами". Лавров заявил и об озабоченности в связи с тем, что идет достаточно серьезное брожение на Западном берегу реки Иордан, растет конфликтный потенциал, накапливается и на ливано-израильской границе.
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палестина
россия
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в мире, палестина, россия, израиль, сергей лавров, лига арабских государств, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Россия, Израиль, Сергей Лавров, Лига арабских государств, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
России нужна безопасность как Израиля, так и Палестины, заявил Лавров

Лавров: Россия заинтересована в безопасности как Израиля, так и Палестины

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Москва заинтересована в безопасности и Израиля, и Палестины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы многократно подтверждали нашу заинтересованность в обеспечении безопасности и Палестины, и Израиля", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
По итогам переговоров с генсеком Лиги арабских государств Ахмедом Абульгейтом он также отметил: "Мы глубоко озабочены тем, что погибли сотни израильтян и палестинцев, раненые исчисляются тысячами".
Лавров заявил и об озабоченности в связи с тем, что идет достаточно серьезное брожение на Западном берегу реки Иордан, растет конфликтный потенциал, накапливается и на ливано-израильской границе.
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В миреПалестинаРоссияИзраильСергей ЛавровЛига арабских государствОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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