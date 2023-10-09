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В США раскрыли, какое государство возникнет на территории Западной Украины
В США раскрыли, какое государство возникнет на территории Западной Украины - РИА Новости, 10.10.2023
В США раскрыли, какое государство возникнет на территории Западной Украины
Любое государство, которое будет создано на оставшихся территориях Западной Украины, должно быть нейтральным по отношению к России, заявил экс-советник главы... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-09T21:08
2023-10-09T21:08
2023-10-10T06:23
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йенс столтенберг
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Любое государство, которое будет создано на оставшихся территориях Западной Украины, должно быть нейтральным по отношению к России, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official."Каким бы ни было государство, которое возникнет в западной части Украины, оно должно быть нейтральным", — подчеркнул эксперт.Как отметил полковник, Москва никогда не позволит Вашингтону превратить соседнюю республику в плацдарм для нападения на Россию. Новая страна также не должна становиться частью военного союза под эгидой США, уточнил Макгрегор.Лидеры НАТО ранее на саммите в Вильнюсе утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, он включает в себя план для достижения совместимости с блоком, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры государств альянса подтвердили, что Киев вступит в военный союз, когда его члены решат, что условия соблюдены.В Кремле сообщили, что внимательно наблюдают за ситуацией вокруг возможного принятия Украины в НАТО, и напомнили, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России.
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политика, россия, украина, йенс столтенберг, нато, пентагон
Политика, Россия, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО, Пентагон
В США раскрыли, какое государство возникнет на территории Западной Украины
Офицер Макгрегор: государство на западе Украины должно быть нейтральным к России