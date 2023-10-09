Служба госбезопасности Грузии оценила угрозу переворота в стране
В СГБ Грузии заявили, что работают над нейтрализацией угрозы госпереворота
© iStock.com / dimarikВид на центр Тбилиси, Грузия
© iStock.com / dimarik
Вид на центр Тбилиси, Грузия . Архивное фото
ТБИЛИСИ, 9 окт - РИА Новости. Служба госбезопасности Грузии все еще считает реальной угрозу совершения переворота в стране со стороны радикальных сил и продолжает работу по ее нейтрализации, заявил в понедельник представитель ведомства Хвича Бегиашвили в интервью телекомпании "Рустави 2".
СГБ Грузии ранее сообщила, что группа граждан планирует в октябре-декабре устроить беспорядки ради смены власти насильственным путем. Авторами плана в ведомстве назвали замглавы МВД в годы правления Михаила Саакашвили Георгия Лорткипанидзе, бывшего телохранителя Саакашвили Михаила Батурина и командира "Грузинского легиона" на Украине Мамуку Мамулашвили. СГБ утверждает, что радикалы планируют расставить палаточный городок в центре столицы, а затем взорвать там бомбу, чтобы наличие жертв среди мирного населения привело к волнениям в городе.
"На сегодня угроза все еще остается реальной, и СГБ работает для ее нейтрализации… Исходя из высокого общественного интереса, были обнародованы доказательства в расследуемом деле… Расследование ведется по первой части 18 статьи 323, что подразумевает подготовку террористического акта, и по первой части 315 статьи, что подразумевает подготовку к свержению власти насильственным путем", - заявил Бегиашвили.
Служба государственной безопасности Грузии в ранее сообщила, что в страну в конце сентября прибыли трое граждан Сербии из организации "Канвас", чтобы обучать молодежь и членов влиятельных НПО тактикам по свержению власти. По версии следствия, их тренинги и конференции финансировались представительством USAID в Грузии. Представители организации были вызваны на допрос в СГБ.
Представитель СГБ в своем интервью не исключил, что против сербских и грузинских граждан вскоре будет выдвинуто обвинение.