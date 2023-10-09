https://ria.ru/20231009/gosperevorot-1901526590.html

Служба госбезопасности Грузии оценила угрозу переворота в стране

Служба госбезопасности Грузии оценила угрозу переворота в стране - РИА Новости, 09.10.2023

Служба госбезопасности Грузии оценила угрозу переворота в стране

Служба госбезопасности Грузии все еще считает реальной угрозу совершения переворота в стране со стороны радикальных сил и продолжает работу по ее нейтрализации, РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T15:13

2023-10-09T15:13

2023-10-09T15:13

в мире

грузия

украина

михаил саакашвили

агентство по международному развитию сша

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ТБИЛИСИ, 9 окт - РИА Новости. Служба госбезопасности Грузии все еще считает реальной угрозу совершения переворота в стране со стороны радикальных сил и продолжает работу по ее нейтрализации, заявил в понедельник представитель ведомства Хвича Бегиашвили в интервью телекомпании "Рустави 2".СГБ Грузии ранее сообщила, что группа граждан планирует в октябре-декабре устроить беспорядки ради смены власти насильственным путем. Авторами плана в ведомстве назвали замглавы МВД в годы правления Михаила Саакашвили Георгия Лорткипанидзе, бывшего телохранителя Саакашвили Михаила Батурина и командира "Грузинского легиона" на Украине Мамуку Мамулашвили. СГБ утверждает, что радикалы планируют расставить палаточный городок в центре столицы, а затем взорвать там бомбу, чтобы наличие жертв среди мирного населения привело к волнениям в городе. "На сегодня угроза все еще остается реальной, и СГБ работает для ее нейтрализации… Исходя из высокого общественного интереса, были обнародованы доказательства в расследуемом деле… Расследование ведется по первой части 18 статьи 323, что подразумевает подготовку террористического акта, и по первой части 315 статьи, что подразумевает подготовку к свержению власти насильственным путем", - заявил Бегиашвили. Служба государственной безопасности Грузии в ранее сообщила, что в страну в конце сентября прибыли трое граждан Сербии из организации "Канвас", чтобы обучать молодежь и членов влиятельных НПО тактикам по свержению власти. По версии следствия, их тренинги и конференции финансировались представительством USAID в Грузии. Представители организации были вызваны на допрос в СГБ. Представитель СГБ в своем интервью не исключил, что против сербских и грузинских граждан вскоре будет выдвинуто обвинение.

https://ria.ru/20230929/perevorot-1899467581.html

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в мире, грузия, украина, михаил саакашвили, агентство по международному развитию сша