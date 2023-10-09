Умер народный артист ЛНР Михаил Голубович
Народный артист ЛНР, актер и режиссер Михаил Голубович умер на 80-м году жизни
Артист Михаил Голубович . Архивное фото
ЛУГАНСК, 9 окт - РИА Новости. Заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель Луганского музыкально-драматического театра на Оборонной и народный артист ЛНР Михаил Голубович скончался на 80-м году жизни, сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.
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"Луганская Народная Республика понесла невосполнимую утрату. После тяжелой болезни ушел из жизни заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист ЛНР, художественный руководитель Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной Михаил Голубович. <...> Совсем немного не дожил Михаил Васильевич до своего 80-летия… Выражаю искренние соболезнования его родным и близким", - написал Пасечник.
Глава ЛНР отметил, что для жителей республики Голубович останется "образцом мужественности, интеллигентности, оптимизма и бесконечной преданности своей земле", отметив, что на территории республики "нет никого, кто не знал бы этого имени". "Человек-легенда, актер и режиссер с мировой известностью, всю свою жизнь Михаил Васильевич посвятил развитию культуры родного края. Он искренне гордился тем, что живет и работает в Донбассе, неутомимо прославлял свою землю в разных странах и на разных континентах", - добавил Пасечник.
В августе президент России Владимир Путин, согласно указу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, присвоил Голубовичу звание "Заслуженный деятель искусств РФ".
Голубович родился 21 ноября 1943 года в Полтавской области. Окончил Киевский государственный институт театрального искусства. Снимался в фильмах "Как закалялась сталь", "Кортик", "Хождение по мукам", "Луна-парк" и многих других.