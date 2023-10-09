https://ria.ru/20231009/gibel-1901618417.html

Движение "Хезболлах" объявило о гибели своего бойца в Ливане

Движение "Хезболлах" объявило о гибели своего бойца в Ливане - РИА Новости, 09.10.2023

Движение "Хезболлах" объявило о гибели своего бойца в Ливане

Ливанское движение "Хезболлах" объявило о гибели своего бойца в понедельник на юге Ливана, говорится в заявлении движения. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T21:14

2023-10-09T21:14

2023-10-09T21:27

ливан

хезболла

в мире

израиль

бейрут

биньямин нетаньяху

хамас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901538434_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_3b68c35d227bcf306b9597a30c02dceb.jpg

ТУНИС, 9 окт - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" объявило о гибели своего бойца в понедельник на юге Ливана, говорится в заявлении движения."С большей гордостью исламское сопротивление оплакивает мученика и борца за веру Али Раифа Фатуни "Хайдера" из города Зокак-эль-Блат (Бейрут), погибшего в результате сионистской агрессии против южного Ливана сегодня днем, в понедельник", - говорится в заявлении движения, опубликованного в Telegram-канале.Ранее армия Ливана подтвердила обстрел Израилем приграничных районов на юге Ливана, говорится в сообщении ливанской армии в социальной сети Х.Ливанское агентство новостей сообщало, что Израиль обстрелял из артиллерии ряд районов на юге Ливана.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

https://ria.ru/20231008/komandir-1901301263.html

https://ria.ru/20231009/aviaudary-1901617066.html

ливан

израиль

бейрут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ливан, хезболла, в мире, израиль, бейрут, биньямин нетаньяху, хамас