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Движение "Хезболлах" объявило о гибели своего бойца в Ливане
Движение "Хезболлах" объявило о гибели своего бойца в Ливане - РИА Новости, 09.10.2023
Движение "Хезболлах" объявило о гибели своего бойца в Ливане
Ливанское движение "Хезболлах" объявило о гибели своего бойца в понедельник на юге Ливана, говорится в заявлении движения. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T21:14
2023-10-09T21:14
2023-10-09T21:27
ливан
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ТУНИС, 9 окт - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" объявило о гибели своего бойца в понедельник на юге Ливана, говорится в заявлении движения."С большей гордостью исламское сопротивление оплакивает мученика и борца за веру Али Раифа Фатуни "Хайдера" из города Зокак-эль-Блат (Бейрут), погибшего в результате сионистской агрессии против южного Ливана сегодня днем, в понедельник", - говорится в заявлении движения, опубликованного в Telegram-канале.Ранее армия Ливана подтвердила обстрел Израилем приграничных районов на юге Ливана, говорится в сообщении ливанской армии в социальной сети Х.Ливанское агентство новостей сообщало, что Израиль обстрелял из артиллерии ряд районов на юге Ливана.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
https://ria.ru/20231008/komandir-1901301263.html
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ливан, хезболла, в мире, израиль, бейрут, биньямин нетаньяху, хамас
Ливан, Хезболла, В мире, Израиль, Бейрут, Биньямин Нетаньяху, Хамас
Движение "Хезболлах" объявило о гибели своего бойца в Ливане
Движение "Хезболлах" объявило о гибели своего бойца на юге Ливана