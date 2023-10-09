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Путин поручил найти источники допфинансирования мер по лечению гепатита С - РИА Новости, 09.10.2023
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18:47 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/gepatit-1901589259.html
Путин поручил найти источники допфинансирования мер по лечению гепатита С
Путин поручил найти источники допфинансирования мер по лечению гепатита С - РИА Новости, 09.10.2023
Путин поручил найти источники допфинансирования мер по лечению гепатита С
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ определить источники дополнительного финансирования мероприятий по лечению пациентов с гепатитом С,... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T18:47
2023-10-09T18:47
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ определить источники дополнительного финансирования мероприятий по лечению пациентов с гепатитом С, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: с учетом ранее данных поручений определить источники дополнительного финансирования мероприятий по лечению пациентов с гепатитом С", - говорится в поручении.Срок исполнения поручения - 20 октября 2023 года. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20210728/gepatit-1743327912.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил найти источники допфинансирования мер по лечению гепатита С

Путин поручил определить источники допфинансирования мер по лечению гепатита С

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ определить источники дополнительного финансирования мероприятий по лечению пациентов с гепатитом С, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: с учетом ранее данных поручений определить источники дополнительного финансирования мероприятий по лечению пациентов с гепатитом С", - говорится в поручении.
Срок исполнения поручения - 20 октября 2023 года. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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