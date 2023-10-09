https://ria.ru/20231009/gepatit-1901589259.html

Путин поручил найти источники допфинансирования мер по лечению гепатита С

Путин поручил найти источники допфинансирования мер по лечению гепатита С - РИА Новости, 09.10.2023

Путин поручил найти источники допфинансирования мер по лечению гепатита С

Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ определить источники дополнительного финансирования мероприятий по лечению пациентов с гепатитом С,... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T18:47

2023-10-09T18:47

2023-10-09T18:47

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ определить источники дополнительного финансирования мероприятий по лечению пациентов с гепатитом С, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: с учетом ранее данных поручений определить источники дополнительного финансирования мероприятий по лечению пациентов с гепатитом С", - говорится в поручении.Срок исполнения поручения - 20 октября 2023 года. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20210728/gepatit-1743327912.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин