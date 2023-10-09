https://ria.ru/20231009/fridman-1901579705.html

СМИ: Михаил Фридман переехал из Великобритании в Израиль

СМИ: Михаил Фридман переехал из Великобритании в Израиль - РИА Новости, 09.10.2023

СМИ: Михаил Фридман переехал из Великобритании в Израиль

Российский миллиардер Михаил Фридман переехал из Великобритании в Израиль, сообщил РБК со ссылкой на источники. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T18:23

2023-10-09T18:23

2023-10-09T18:48

общество

великобритания

лондон

израиль

михаил фридман

альфа-банк

x5 retail group

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российский миллиардер Михаил Фридман переехал из Великобритании в Израиль, сообщил РБК со ссылкой на источники.По информации издания, сейчас бизнесмен находится в Москве и теперь планирует посещать Россию чаще.В сентябре Фридман дал интервью газете Times, в котором заявил, что перестал ощущать спокойствие и стабильность, живя в Великобритании, поскольку быть российским бизнесменом в этой стране, похоже, "по умолчанию считается преступлением".Попавший под санкции миллиардер ранее назвал себя пленником в Лондоне, а также заявил, что у него практически нет денег. Фридман после введения против него ограничительных мер Западом ушел из советов директоров Альфа-банка, X5 Group и Veon. В декабре прошлого года правоохранительные органы Соединенного Королевства задержали в Лондоне 58-летнего российского предпринимателя по обвинению в отмывании денег. Позднее NCA признало, что ордер на обыск дома Фридмана был получен незаконно.

https://ria.ru/20230811/sanktsii-1889595538.html

великобритания

лондон

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общество, великобритания, лондон, израиль, михаил фридман, альфа-банк, x5 retail group