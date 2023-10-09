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СМИ: Михаил Фридман переехал из Великобритании в Израиль - РИА Новости, 09.10.2023
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18:23 09.10.2023 (обновлено: 18:48 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/fridman-1901579705.html
СМИ: Михаил Фридман переехал из Великобритании в Израиль
СМИ: Михаил Фридман переехал из Великобритании в Израиль - РИА Новости, 09.10.2023
СМИ: Михаил Фридман переехал из Великобритании в Израиль
Российский миллиардер Михаил Фридман переехал из Великобритании в Израиль, сообщил РБК со ссылкой на источники. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T18:23
2023-10-09T18:48
общество
великобритания
лондон
израиль
михаил фридман
альфа-банк
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российский миллиардер Михаил Фридман переехал из Великобритании в Израиль, сообщил РБК со ссылкой на источники.По информации издания, сейчас бизнесмен находится в Москве и теперь планирует посещать Россию чаще.В сентябре Фридман дал интервью газете Times, в котором заявил, что перестал ощущать спокойствие и стабильность, живя в Великобритании, поскольку быть российским бизнесменом в этой стране, похоже, "по умолчанию считается преступлением".Попавший под санкции миллиардер ранее назвал себя пленником в Лондоне, а также заявил, что у него практически нет денег. Фридман после введения против него ограничительных мер Западом ушел из советов директоров Альфа-банка, X5 Group и Veon. В декабре прошлого года правоохранительные органы Соединенного Королевства задержали в Лондоне 58-летнего российского предпринимателя по обвинению в отмывании денег. Позднее NCA признало, что ордер на обыск дома Фридмана был получен незаконно.
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великобритания
лондон
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общество, великобритания, лондон, израиль, михаил фридман, альфа-банк, x5 retail group
Общество, Великобритания, Лондон, Израиль, Михаил Фридман, Альфа-банк, X5 Retail Group
СМИ: Михаил Фридман переехал из Великобритании в Израиль

РБК: Фридман переехал из Британии в Израиль и собрался чаще бывать в России

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМихаил Фридман
Михаил Фридман - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Михаил Фридман. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российский миллиардер Михаил Фридман переехал из Великобритании в Израиль, сообщил РБК со ссылкой на источники.
По информации издания, сейчас бизнесмен находится в Москве и теперь планирует посещать Россию чаще.
В сентябре Фридман дал интервью газете Times, в котором заявил, что перестал ощущать спокойствие и стабильность, живя в Великобритании, поскольку быть российским бизнесменом в этой стране, похоже, "по умолчанию считается преступлением".
Попавший под санкции миллиардер ранее назвал себя пленником в Лондоне, а также заявил, что у него практически нет денег. Фридман после введения против него ограничительных мер Западом ушел из советов директоров Альфа-банка, X5 Group и Veon. В декабре прошлого года правоохранительные органы Соединенного Королевства задержали в Лондоне 58-летнего российского предпринимателя по обвинению в отмывании денег. Позднее NCA признало, что ордер на обыск дома Фридмана был получен незаконно.
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
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ОбществоВеликобританияЛондонИзраильМихаил ФридманАльфа-банкX5 Retail Group
 
 
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