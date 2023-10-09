Израиль опроверг, что Египет предупредил их о планах ХАМАС атаковать
Израиль назвал фейком данные о том, что Египет предупреждал об атаках ХАМАС
© AP Photo / Oded BaliltyИерусалим
© AP Photo / Oded Balilty
Иерусалим. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт – РИА Новости. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла сообщения о том, что Египет заранее предупредил Израиль о планах палестинских группировок.
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"Публикация о том, что премьер-министр Нетаньяху получил предварительное сообщение из Египта, является полной ложью. Никакого предварительного сообщения из Египта не поступало, и премьер-министр не разговаривал и не встречался с главой египетской разведки с момента создания правительства - ни косвенно, ни напрямую. Это полнейшие фейковые новости", - говорится в заявлении канцелярии.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации превысило 800 человек, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
"Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.