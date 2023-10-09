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Израиль опроверг, что Египет предупредил их о планах ХАМАС атаковать - РИА Новости, 09.10.2023
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18:46 09.10.2023 (обновлено: 18:54 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/feyk-1901589156.html
Израиль опроверг, что Египет предупредил их о планах ХАМАС атаковать
Израиль опроверг, что Египет предупредил их о планах ХАМАС атаковать - РИА Новости, 09.10.2023
Израиль опроверг, что Египет предупредил их о планах ХАМАС атаковать
Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла сообщения о том, что Египет заранее предупредил Израиль о планах палестинских группировок. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T18:46
2023-10-09T18:54
в мире
египет
израиль
биньямин нетаньяху
россия
михаил богданов
оон
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт – РИА Новости. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла сообщения о том, что Египет заранее предупредил Израиль о планах палестинских группировок."Публикация о том, что премьер-министр Нетаньяху получил предварительное сообщение из Египта, является полной ложью. Никакого предварительного сообщения из Египта не поступало, и премьер-министр не разговаривал и не встречался с главой египетской разведки с момента создания правительства - ни косвенно, ни напрямую. Это полнейшие фейковые новости", - говорится в заявлении канцелярии.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации превысило 800 человек, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560."Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/khamas-1901587716.html
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в мире, египет, израиль, биньямин нетаньяху, россия, михаил богданов, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Египет, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Россия, Михаил Богданов, ООН, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль опроверг, что Египет предупредил их о планах ХАМАС атаковать

Израиль назвал фейком данные о том, что Египет предупреждал об атаках ХАМАС

© AP Photo / Oded BaliltyИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Oded Balilty
Иерусалим. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт – РИА Новости. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла сообщения о том, что Египет заранее предупредил Израиль о планах палестинских группировок.
«
"Публикация о том, что премьер-министр Нетаньяху получил предварительное сообщение из Египта, является полной ложью. Никакого предварительного сообщения из Египта не поступало, и премьер-министр не разговаривал и не встречался с главой египетской разведки с момента создания правительства - ни косвенно, ни напрямую. Это полнейшие фейковые новости", - говорится в заявлении канцелярии.
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Маккарти назвал атаку ХАМАС на Израиль провалом для США
Вчера, 18:40
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации превысило 800 человек, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
"Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Экс-посол: война на Ближнем Востоке сместит фокус с событий на Украине
Вчера, 18:40
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Число пострадавших при обстреле в районе Иерусалима возросло до десяти
Вчера, 18:02
 
В миреЕгипетИзраильБиньямин НетаньяхуРоссияМихаил БогдановООНХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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