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Израиль завершил эвакуацию в районах на границе с сектором Газа - РИА Новости, 09.10.2023
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20:53 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/evakuatsiya-1901616166.html
Израиль завершил эвакуацию в районах на границе с сектором Газа
Израиль завершил эвакуацию в районах на границе с сектором Газа - РИА Новости, 09.10.2023
Израиль завершил эвакуацию в районах на границе с сектором Газа
Израильская армия заявляет, что завершила эвакуацию в районах на границе с сектором Газа и что бойцы ХАМАС больше не проникают на территорию страны, сообщает... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T20:53
2023-10-09T20:53
в мире
израиль
палестина
россия
биньямин нетаньяху
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Израильская армия заявляет, что завершила эвакуацию в районах на границе с сектором Газа и что бойцы ХАМАС больше не проникают на территорию страны, сообщает издание Haaretz со ссылкой на представителя армии. "Мы завершили эвакуацию общин на границе с сектором Газа. &lt;...&gt; Никакие члены ХАМАС не проникают в Израиль", - заявил пресс-секретарь израильской армии бригадный генерал Даниэль Хагари. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, палестинские бойцы проникли в приграничные районы на юге Израиля. "Бригады Аль-Кассам" – военное крыло палестинского движения ХАМАС – объявили об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные заявляют, что ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате обострения израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. "Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/izrail-1901610808.html
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в мире, израиль, палестина, россия, биньямин нетаньяху, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Россия, Биньямин Нетаньяху, ООН, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль завершил эвакуацию в районах на границе с сектором Газа

Израильская армия завершила эвакуацию в районах на границе с сектором Газа

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в районе границы с сектором Газа
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в районе границы с сектором Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Израильская армия заявляет, что завершила эвакуацию в районах на границе с сектором Газа и что бойцы ХАМАС больше не проникают на территорию страны, сообщает издание Haaretz со ссылкой на представителя армии.
"Мы завершили эвакуацию общин на границе с сектором Газа. <...> Никакие члены ХАМАС не проникают в Израиль", - заявил пресс-секретарь израильской армии бригадный генерал Даниэль Хагари.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
Инфографика
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, палестинские бойцы проникли в приграничные районы на юге Израиля.
"Бригады Аль-Кассам" – военное крыло палестинского движения ХАМАС – объявили об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные заявляют, что ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате обострения израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
"Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
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Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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В миреИзраильПалестинаРоссияБиньямин НетаньяхуООНХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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