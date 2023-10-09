https://ria.ru/20231009/evakuatsiya-1901616166.html

Израиль завершил эвакуацию в районах на границе с сектором Газа

Израиль завершил эвакуацию в районах на границе с сектором Газа - РИА Новости, 09.10.2023

Израиль завершил эвакуацию в районах на границе с сектором Газа

Израильская армия заявляет, что завершила эвакуацию в районах на границе с сектором Газа и что бойцы ХАМАС больше не проникают на территорию страны, сообщает... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T20:53

2023-10-09T20:53

2023-10-09T20:53

в мире

израиль

палестина

россия

биньямин нетаньяху

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901574047_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_67bd2fde37e9e054ec11fe898e3465f1.jpg

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Израильская армия заявляет, что завершила эвакуацию в районах на границе с сектором Газа и что бойцы ХАМАС больше не проникают на территорию страны, сообщает издание Haaretz со ссылкой на представителя армии. "Мы завершили эвакуацию общин на границе с сектором Газа. <...> Никакие члены ХАМАС не проникают в Израиль", - заявил пресс-секретарь израильской армии бригадный генерал Даниэль Хагари. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, палестинские бойцы проникли в приграничные районы на юге Израиля. "Бригады Аль-Кассам" – военное крыло палестинского движения ХАМАС – объявили об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные заявляют, что ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате обострения израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. "Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231009/izrail-1901610808.html

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

израиль

палестина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, палестина, россия, биньямин нетаньяху, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году