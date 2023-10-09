Израиль завершил эвакуацию в районах на границе с сектором Газа
Израильская армия завершила эвакуацию в районах на границе с сектором Газа
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в районе границы с сектором Газа
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в районе границы с сектором Газа
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Израильская армия заявляет, что завершила эвакуацию в районах на границе с сектором Газа и что бойцы ХАМАС больше не проникают на территорию страны, сообщает издание Haaretz со ссылкой на представителя армии.
"Мы завершили эвакуацию общин на границе с сектором Газа. <...> Никакие члены ХАМАС не проникают в Израиль", - заявил пресс-секретарь израильской армии бригадный генерал Даниэль Хагари.
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Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, палестинские бойцы проникли в приграничные районы на юге Израиля.
"Бригады Аль-Кассам" – военное крыло палестинского движения ХАМАС – объявили об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные заявляют, что ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате обострения израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
"Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.