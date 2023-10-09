Премьер Черногории: не все граждане хотят эвакуироваться из Израиля
Абазович: самолет для эвакуации из Израиля граждан готов, но лететь хотят не все
Черногория. Архивное фото
БЕЛГРАД, 9 окт – РИА Новости. Премьер Черногории Дритан Абазович заявил, что самолет для эвакуации черногорских граждан из Израиля готов вылететь, ожидается разрешение властей в Тель-Авиве, но не все черногорцы хотят выехать из страны.
«
"На эвакуацию подали заявки около 40 наших граждан. Есть и те, кто по разным своим причинам не хотят уезжать из Израиля. Есть спортсмены, туристы, разные категории граждан, в настоящее время завершаются все процедуры. Сейчас специфическая ситуация, необходимо получить особое разрешение израильских служб безопасности для посадки в Тель-Авиве из-за происходящего, но мы отправим самолет за нашими гражданами, думаю, очень скоро", - сказал Абазович журналистам.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.