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Премьер Черногории: не все граждане хотят эвакуироваться из Израиля - РИА Новости, 09.10.2023
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19:30 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/evakuatsiya-1901600923.html
Премьер Черногории: не все граждане хотят эвакуироваться из Израиля
Премьер Черногории: не все граждане хотят эвакуироваться из Израиля - РИА Новости, 09.10.2023
Премьер Черногории: не все граждане хотят эвакуироваться из Израиля
Премьер Черногории Дритан Абазович заявил, что самолет для эвакуации черногорских граждан из Израиля готов вылететь, ожидается разрешение властей в Тель-Авиве,... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T19:30
2023-10-09T19:30
в мире
израиль
черногория
тель-авив
михаил богданов
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЛГРАД, 9 окт – РИА Новости. Премьер Черногории Дритан Абазович заявил, что самолет для эвакуации черногорских граждан из Израиля готов вылететь, ожидается разрешение властей в Тель-Авиве, но не все черногорцы хотят выехать из страны. "На эвакуацию подали заявки около 40 наших граждан. Есть и те, кто по разным своим причинам не хотят уезжать из Израиля. Есть спортсмены, туристы, разные категории граждан, в настоящее время завершаются все процедуры. Сейчас специфическая ситуация, необходимо получить особое разрешение израильских служб безопасности для посадки в Тель-Авиве из-за происходящего, но мы отправим самолет за нашими гражданами, думаю, очень скоро", - сказал Абазович журналистам. Самолет национального перевозчика Air Serbia доставил в понедельник в Белград группу из 124 граждан Сербии, в ближайшие дни власти страны планируют выполнить еще несколько эвакуационных рейсов. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/izrail-1901588583.html
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в мире, израиль, черногория, тель-авив, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон
В мире, Израиль, Черногория, Тель-Авив, Михаил Богданов, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН
Премьер Черногории: не все граждане хотят эвакуироваться из Израиля

Абазович: самолет для эвакуации из Израиля граждан готов, но лететь хотят не все

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкЧерногория
Черногория - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Варвара Гертье
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БЕЛГРАД, 9 окт – РИА Новости. Премьер Черногории Дритан Абазович заявил, что самолет для эвакуации черногорских граждан из Израиля готов вылететь, ожидается разрешение властей в Тель-Авиве, но не все черногорцы хотят выехать из страны.
«
"На эвакуацию подали заявки около 40 наших граждан. Есть и те, кто по разным своим причинам не хотят уезжать из Израиля. Есть спортсмены, туристы, разные категории граждан, в настоящее время завершаются все процедуры. Сейчас специфическая ситуация, необходимо получить особое разрешение израильских служб безопасности для посадки в Тель-Авиве из-за происходящего, но мы отправим самолет за нашими гражданами, думаю, очень скоро", - сказал Абазович журналистам.
Жители Тель-Авива на опустевшем пляже. 9 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Россияне продолжают летать в Израиль
Вчера, 18:44
Самолет национального перевозчика Air Serbia доставил в понедельник в Белград группу из 124 граждан Сербии, в ближайшие дни власти страны планируют выполнить еще несколько эвакуационных рейсов.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Мексика направит два самолета ВВС для эвакуации граждан из Израиля
Вчера, 18:29
 
В миреИзраильЧерногорияТель-АвивМихаил БогдановБиньямин НетаньяхуХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООН
 
 
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