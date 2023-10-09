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Гутерреш призвал обеспечить гуманитарный доступ для ООН в Газу - РИА Новости, 09.10.2023
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20:06 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/dostup-1901609822.html
Гутерреш призвал обеспечить гуманитарный доступ для ООН в Газу
Гутерреш призвал обеспечить гуманитарный доступ для ООН в Газу - РИА Новости, 09.10.2023
Гутерреш призвал обеспечить гуманитарный доступ для ООН в Газу
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал обеспечить организации гуманитарный доступ в Сектор Газа. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T20:06
2023-10-09T20:06
в мире
израиль
сектор газа
антониу гутерреш
биньямин нетаньяху
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 9 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал обеспечить организации гуманитарный доступ в Сектор Газа. Он заявил, что огорчен решением Израиля ввести блокаду против Газы. "До этих военных действий гуманитарная ситуация в секторе Газа была чрезвычайно тяжелой. Теперь она будет только ухудшаться в геометрической прогрессии", - сказал Гутерреш. По его словам, медицинское оборудование, продовольствие, топливо и другие гуманитарные товары крайне необходимы, также требуется доступ для гуманитарного персонала. "Необходимо облегчить оказание помощи и доставку предметов первой необходимости в Газу – и ООН будет продолжать прилагать усилия по предоставлению помощи для удовлетворения этих потребностей", – указал генсек. "Я призываю все стороны и соответствующие стороны предоставить Организации Объединенных Наций доступ для доставки срочной гуманитарной помощи палестинским гражданам, оказавшимся в ловушке в секторе Газа. Я призываю международное сообщество мобилизовать немедленную гуманитарную поддержку для этих усилий", - подчеркнул он. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
https://ria.ru/20231009/priglashenie-1901606942.html
https://ria.ru/20231009/konflikt-1901595038.html
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в мире, израиль, сектор газа, антониу гутерреш, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Сектор Газа, Антониу Гутерреш, Биньямин Нетаньяху, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Гутерреш призвал обеспечить гуманитарный доступ для ООН в Газу

Гутерреш призвал обеспечить гуманитарный доступ для ООН в Сектор Газа

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 9 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал обеспечить организации гуманитарный доступ в Сектор Газа.
Он заявил, что огорчен решением Израиля ввести блокаду против Газы.
«
"До этих военных действий гуманитарная ситуация в секторе Газа была чрезвычайно тяжелой. Теперь она будет только ухудшаться в геометрической прогрессии", - сказал Гутерреш.
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По его словам, медицинское оборудование, продовольствие, топливо и другие гуманитарные товары крайне необходимы, также требуется доступ для гуманитарного персонала.
«
"Необходимо облегчить оказание помощи и доставку предметов первой необходимости в Газу – и ООН будет продолжать прилагать усилия по предоставлению помощи для удовлетворения этих потребностей", – указал генсек.
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«
"Я призываю все стороны и соответствующие стороны предоставить Организации Объединенных Наций доступ для доставки срочной гуманитарной помощи палестинским гражданам, оказавшимся в ловушке в секторе Газа. Я призываю международное сообщество мобилизовать немедленную гуманитарную поддержку для этих усилий", - подчеркнул он.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
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В миреИзраильСектор ГазаАнтониу ГутеррешБиньямин НетаньяхуХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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