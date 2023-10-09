https://ria.ru/20231009/boi-1901628964.html

ХАМАС заявил, что не будет вести переговоры по пленным, пока идут бои

ХАМАС заявил, что не будет вести переговоры по пленным, пока идут бои - РИА Новости, 09.10.2023

ХАМАС заявил, что не будет вести переговоры по пленным, пока идут бои

Палестинское движение ХАМАС не будет вести переговоры по вопросу пленных, пока продолжаются бои, заявил официальный представитель "Бригад Аль-Кассам" Абу... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T22:40

2023-10-09T22:40

2023-10-09T22:56

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

биньямин нетаньяху

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ТУНИС, 9 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС не будет вести переговоры по вопросу пленных, пока продолжаются бои, заявил официальный представитель "Бригад Аль-Кассам" Абу Убейда.По словам представителя военного крыла ХАМАС, движение "продолжает вести бои во многих местах", проводит ротацию своих бойцов и берет пленных."Мы не будем обсуждать или вести переговоры по вопросу пленных под обстрелом, потому что вопрос пленных является стратегическим, и враг должен заплатить цену, которую мы хотим в обмен на пленных", - заявил представитель военного крыла в своем видеообращении.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

https://ria.ru/20231009/grazhdanstvo-1901619375.html

https://ria.ru/20231009/khamas-1901581044.html

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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, биньямин нетаньяху