Рейтинг@Mail.ru
"Будут проблемы": в США забили тревогу из-за последствий помощи Украине - РИА Новости, 09.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 09.10.2023 (обновлено: 13:34 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/boepripasy-1901493655.html
"Будут проблемы": в США забили тревогу из-за последствий помощи Украине
"Будут проблемы": в США забили тревогу из-за последствий помощи Украине - РИА Новости, 09.10.2023
"Будут проблемы": в США забили тревогу из-за последствий помощи Украине
Пентагон с разрешения Иерусалима передавал ВСУ боеприпасы, хранящиеся на американских военных складах на его территории, что может привести к нехватке... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T13:31
2023-10-09T13:34
в мире
израиль
иерусалим
украина
биньямин нетаньяху
хамас
пентагон
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901452643_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_f31275ab8e2ca07f27935ac4767ab578.jpg
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Пентагон с разрешения Иерусалима передавал ВСУ боеприпасы, хранящиеся на американских военных складах на его территории, что может привести к нехватке вооружений в случае затяжного ближневосточного конфликта, сообщает газета The New York Times."Официальные лица говорили, что для Украины США брали из израильских запасов только снаряды 155 мм калибра, которые, по словам военных аналитиков, Израиль не стал бы использовать в противостоянии с ХАМАС", – отметило издание.Эта ситуация может привести к проблеме при условии, что конфликт в Израиле затянется, говорится в материале."Если военные действия на Ближнем Востоке расширятся, количество запасов в складах может стать проблемой", – подчеркнул автор статьи со ссылкой на аналитиков.Склады на территории Израиля официально обозначены как американские и, как таковые, пользуются дипломатической неприкосновенностью в соответствии с двусторонними соглашениями с Израилем. Однако неофициальное соглашение между Иерусалимом и Вашингтоном на протяжении многих десятилетий заключалось в том, что хранимые боеприпасы будут предназначаться для Израиля в случае чрезвычайной ситуации, если еврейское государство столкнется с крупным нападением такого масштаба, как война Судного дня 1973 года, когда оно столкнулось с объединенным вторжением со стороны Сирии и Египта.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.Армия обороны Израиля после этого сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
https://ria.ru/20231008/oruzhie-1901335978.html
https://ria.ru/20231009/tramp-1901442540.html
израиль
иерусалим
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901452643_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_90bbee8ec977b4674ca8cfca066945ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иерусалим, украина, биньямин нетаньяху, хамас, пентагон, вооруженные силы украины
В мире, Израиль, Иерусалим, Украина, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Пентагон, Вооруженные силы Украины
"Будут проблемы": в США забили тревогу из-за последствий помощи Украине

NYT: Израиль может недосчитаться боеприпасов из-за помощи США Украине

© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAИзраильские военные в Сдероте
Израильские военные в Сдероте - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
Израильские военные в Сдероте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Пентагон с разрешения Иерусалима передавал ВСУ боеприпасы, хранящиеся на американских военных складах на его территории, что может привести к нехватке вооружений в случае затяжного ближневосточного конфликта, сообщает газета The New York Times.
"Официальные лица говорили, что для Украины США брали из израильских запасов только снаряды 155 мм калибра, которые, по словам военных аналитиков, Израиль не стал бы использовать в противостоянии с ХАМАС", – отметило издание.
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
В конгрессе США заявили, что Киев мог вооружить ХАМАС для удара по Израилю
8 октября, 18:30
Эта ситуация может привести к проблеме при условии, что конфликт в Израиле затянется, говорится в материале.
"Если военные действия на Ближнем Востоке расширятся, количество запасов в складах может стать проблемой", – подчеркнул автор статьи со ссылкой на аналитиков.
Склады на территории Израиля официально обозначены как американские и, как таковые, пользуются дипломатической неприкосновенностью в соответствии с двусторонними соглашениями с Израилем. Однако неофициальное соглашение между Иерусалимом и Вашингтоном на протяжении многих десятилетий заключалось в том, что хранимые боеприпасы будут предназначаться для Израиля в случае чрезвычайной ситуации, если еврейское государство столкнется с крупным нападением такого масштаба, как война Судного дня 1973 года, когда оно столкнулось с объединенным вторжением со стороны Сирии и Египта.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.
Армия обороны Израиля после этого сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
"Шансов ноль": Трамп сделал заявление об Израиле и Украине
Вчера, 11:02
 
В миреИзраильИерусалимУкраинаБиньямин НетаньяхуХамасПентагонВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала