https://ria.ru/20231009/boepripasy-1901493655.html

"Будут проблемы": в США забили тревогу из-за последствий помощи Украине

"Будут проблемы": в США забили тревогу из-за последствий помощи Украине - РИА Новости, 09.10.2023

"Будут проблемы": в США забили тревогу из-за последствий помощи Украине

Пентагон с разрешения Иерусалима передавал ВСУ боеприпасы, хранящиеся на американских военных складах на его территории, что может привести к нехватке... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T13:31

2023-10-09T13:31

2023-10-09T13:34

в мире

израиль

иерусалим

украина

биньямин нетаньяху

хамас

пентагон

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Пентагон с разрешения Иерусалима передавал ВСУ боеприпасы, хранящиеся на американских военных складах на его территории, что может привести к нехватке вооружений в случае затяжного ближневосточного конфликта, сообщает газета The New York Times."Официальные лица говорили, что для Украины США брали из израильских запасов только снаряды 155 мм калибра, которые, по словам военных аналитиков, Израиль не стал бы использовать в противостоянии с ХАМАС", – отметило издание.Эта ситуация может привести к проблеме при условии, что конфликт в Израиле затянется, говорится в материале."Если военные действия на Ближнем Востоке расширятся, количество запасов в складах может стать проблемой", – подчеркнул автор статьи со ссылкой на аналитиков.Склады на территории Израиля официально обозначены как американские и, как таковые, пользуются дипломатической неприкосновенностью в соответствии с двусторонними соглашениями с Израилем. Однако неофициальное соглашение между Иерусалимом и Вашингтоном на протяжении многих десятилетий заключалось в том, что хранимые боеприпасы будут предназначаться для Израиля в случае чрезвычайной ситуации, если еврейское государство столкнется с крупным нападением такого масштаба, как война Судного дня 1973 года, когда оно столкнулось с объединенным вторжением со стороны Сирии и Египта.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.Армия обороны Израиля после этого сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

https://ria.ru/20231008/oruzhie-1901335978.html

https://ria.ru/20231009/tramp-1901442540.html

израиль

иерусалим

украина

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в мире, израиль, иерусалим, украина, биньямин нетаньяху, хамас, пентагон, вооруженные силы украины