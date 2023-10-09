https://ria.ru/20231009/biooruzhie-1901452425.html

Биопрограммы США маскируют сторонние исполнители, заявили в Минобороны

Биопрограммы США маскируют сторонние исполнители, заявили в Минобороны - РИА Новости, 09.10.2023

Биопрограммы США маскируют сторонние исполнители, заявили в Минобороны

США используют более 20 сторонних исполнителей для сокрытия заказчиков и целей своих военно-биологических исследований, сообщил начальник войск радиационной,... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T11:37

2023-10-09T11:37

2023-10-09T11:38

сша

россия

ближний восток

барак обама

игорь кириллов

в мире

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. США используют более 20 сторонних исполнителей для сокрытия заказчиков и целей своих военно-биологических исследований, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он напомнил, что ранее Минобороны РФ не раз отмечало, что под прикрытием оказания помощи в развитии национальных систем здравоохранения, противодействия биотерроризму и распространения биологического оружия в сферу интересов США попали государства в различных регионах мира. Так, были представлены документы, подтверждающие участие госдепа в "Программе повышения биобезопасности", инициированной экс-президентом США Бараком Обамой. Среди приоритетных направлений - Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Африка и Украина. "Для сокрытия заказчиков и целей проводимых исследований Вашингтон задействует сторонних исполнителей. Это подрядные и посреднические организации (Метабиота, Си-Эйч-Ту-Эм-Хилл, Эко-Хелс-Альянс, всего – более двадцати компаний)", - сказал Кириллов. По его словам, для прикрытия действий госдепа используются некоммерческие и неправительственные организации. "В соответствии с полученными документами, только в течение одного года на их финансирование были потрачены суммы, позволяющие обеспечить участие не менее восьмидесяти подрядчиков", - добавил Кириллов.

https://ria.ru/20230906/programmy-1894571036.html

https://ria.ru/20230817/biooruzhie-1890668354.html

сша

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ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, ближний восток, барак обама, игорь кириллов, в мире