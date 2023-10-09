Биопрограммы США маскируют сторонние исполнители, заявили в Минобороны
Минобороны: США используют более 20 исполнителей для маскировки биопрограмм
© Sputnik / Денис Асланов
Табличка на двери лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. США используют более 20 сторонних исполнителей для сокрытия заказчиков и целей своих военно-биологических исследований, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он напомнил, что ранее Минобороны РФ не раз отмечало, что под прикрытием оказания помощи в развитии национальных систем здравоохранения, противодействия биотерроризму и распространения биологического оружия в сферу интересов США попали государства в различных регионах мира. Так, были представлены документы, подтверждающие участие госдепа в "Программе повышения биобезопасности", инициированной экс-президентом США Бараком Обамой. Среди приоритетных направлений - Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Африка и Украина.
"Для сокрытия заказчиков и целей проводимых исследований Вашингтон задействует сторонних исполнителей. Это подрядные и посреднические организации (Метабиота, Си-Эйч-Ту-Эм-Хилл, Эко-Хелс-Альянс, всего – более двадцати компаний)", - сказал Кириллов.
По его словам, для прикрытия действий госдепа используются некоммерческие и неправительственные организации.
"В соответствии с полученными документами, только в течение одного года на их финансирование были потрачены суммы, позволяющие обеспечить участие не менее восьмидесяти подрядчиков", - добавил Кириллов.