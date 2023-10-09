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Биопрограммы США маскируют сторонние исполнители, заявили в Минобороны - РИА Новости, 09.10.2023
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11:37 09.10.2023 (обновлено: 11:38 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/biooruzhie-1901452425.html
Биопрограммы США маскируют сторонние исполнители, заявили в Минобороны
Биопрограммы США маскируют сторонние исполнители, заявили в Минобороны - РИА Новости, 09.10.2023
Биопрограммы США маскируют сторонние исполнители, заявили в Минобороны
США используют более 20 сторонних исполнителей для сокрытия заказчиков и целей своих военно-биологических исследований, сообщил начальник войск радиационной,... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T11:37
2023-10-09T11:38
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игорь кириллов
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. США используют более 20 сторонних исполнителей для сокрытия заказчиков и целей своих военно-биологических исследований, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он напомнил, что ранее Минобороны РФ не раз отмечало, что под прикрытием оказания помощи в развитии национальных систем здравоохранения, противодействия биотерроризму и распространения биологического оружия в сферу интересов США попали государства в различных регионах мира. Так, были представлены документы, подтверждающие участие госдепа в "Программе повышения биобезопасности", инициированной экс-президентом США Бараком Обамой. Среди приоритетных направлений - Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Африка и Украина. "Для сокрытия заказчиков и целей проводимых исследований Вашингтон задействует сторонних исполнителей. Это подрядные и посреднические организации (Метабиота, Си-Эйч-Ту-Эм-Хилл, Эко-Хелс-Альянс, всего – более двадцати компаний)", - сказал Кириллов. По его словам, для прикрытия действий госдепа используются некоммерческие и неправительственные организации. "В соответствии с полученными документами, только в течение одного года на их финансирование были потрачены суммы, позволяющие обеспечить участие не менее восьмидесяти подрядчиков", - добавил Кириллов.
https://ria.ru/20230906/programmy-1894571036.html
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сша, россия, ближний восток, барак обама, игорь кириллов, в мире
США, Россия, Ближний Восток, Барак Обама, Игорь Кириллов, В мире
Биопрограммы США маскируют сторонние исполнители, заявили в Минобороны

Минобороны: США используют более 20 исполнителей для маскировки биопрограмм

© Sputnik / Денис Асланов | Перейти в медиабанкТабличка на двери лаборатории
Табличка на двери лаборатории - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. США используют более 20 сторонних исполнителей для сокрытия заказчиков и целей своих военно-биологических исследований, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он напомнил, что ранее Минобороны РФ не раз отмечало, что под прикрытием оказания помощи в развитии национальных систем здравоохранения, противодействия биотерроризму и распространения биологического оружия в сферу интересов США попали государства в различных регионах мира. Так, были представлены документы, подтверждающие участие госдепа в "Программе повышения биобезопасности", инициированной экс-президентом США Бараком Обамой. Среди приоритетных направлений - Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Африка и Украина.
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"Для сокрытия заказчиков и целей проводимых исследований Вашингтон задействует сторонних исполнителей. Это подрядные и посреднические организации (Метабиота, Си-Эйч-Ту-Эм-Хилл, Эко-Хелс-Альянс, всего – более двадцати компаний)", - сказал Кириллов.
По его словам, для прикрытия действий госдепа используются некоммерческие и неправительственные организации.
"В соответствии с полученными документами, только в течение одного года на их финансирование были потрачены суммы, позволяющие обеспечить участие не менее восьмидесяти подрядчиков", - добавил Кириллов.
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