https://ria.ru/20231009/beloruska-1901577595.html

В Израиле врачи борются за жизнь пострадавшей белоруски, сообщил посол

В Израиле врачи борются за жизнь пострадавшей белоруски, сообщил посол - РИА Новости, 09.10.2023

В Израиле врачи борются за жизнь пострадавшей белоруски, сообщил посол

Посол Белоруссии в Израиле Евгений Воробьев сообщил о трех пострадавших в этой стране за последние дни белорусах, за жизнь одной из них борются врачи. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T18:16

2023-10-09T18:16

2023-10-09T18:16

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МИНСК, 9 окт - РИА Новости. Посол Белоруссии в Израиле Евгений Воробьев сообщил о трех пострадавших в этой стране за последние дни белорусах, за жизнь одной из них борются врачи. В воскресенье МИД Белоруссии сообщал, что в связи с резким обострением ситуации в Израиле в посольство республики в Тель-Авиве с различными вопросами на тот момент обратилось порядка 30 белорусских граждан, двое из которых - сын с матерью - пострадали в результате ракетных обстрелов города Ашкелона и госпитализированы. Всем гражданам Белоруссии, находящимся на территории Израиля, МИД рекомендовал строго следовать указаниям службы тыла и местных властей. По данным на понедельник, число обращений от белорусов в дипмиссию превысило 150. "Среди белорусов есть пострадавшие: в результате ракетного обстрела тяжело ранена гражданка Беларуси, которая сейчас находится в одной из израильских больниц. За ее жизнь борются врачи. Ранения получил также ее сын, но, к счастью, они оказались легкими. Посольство находится в постоянном контакте с их близкими", - приводит слова дипломата агентство Белта. Он добавил, что сегодня также стало известно, что еще одна гражданка Белоруссии, следуя в бомбоубежище во время обстрела, получила травму ноги. "В израильской больнице ей оперативно была оказана бесплатная помощь", - сообщил посол. Что касается белорусов, находящихся в секторе Газа, то их, по словам Воробьева, немного, в основном это женщины с детьми. Он подчеркнул, что посольство Белоруссии принимает обращения от сограждан по телефонам, которые указаны на сайте дипмиссии, значительная часть вопросов касается возможности побыстрее покинуть Израиль. Посол отметил, что международный аэропорт Бен-Гуриона, расположенный в Тель-Авиве, продолжает функционировать. "На данном этапе мы рекомендуем нашим гражданам, чьи рейсы отменяются или откладываются, уточнить дату переноса рейса. Если она не устраивает, то посмотреть возможность использования израильских авиакомпаний, которые продолжают совершать регулярные авиарейсы, в частности в Москву и Стамбул", - сказал Воробьев. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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https://ria.ru/20231009/udary-1901528818.html

https://ria.ru/20231009/eskalatsiya-1901520687.html

https://ria.ru/20231009/ierusalim-1901574971.html

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в мире, израиль, белоруссия, тель-авив, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году