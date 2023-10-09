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Под Магаданом загорелся рейсовый автобус - РИА Новости, 09.10.2023
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04:38 09.10.2023
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Под Магаданом загорелся рейсовый автобус
Под Магаданом загорелся рейсовый автобус - РИА Новости, 09.10.2023
Под Магаданом загорелся рейсовый автобус
Пожарные в понедельник ликвидировали возгорание в рейсовом автобусе, который следовал в Магадан из пригорода, сообщает ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T04:38
2023-10-09T04:38
магадан
россия
происшествия
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МАГАДАН, 9 окт - РИА Новости. Пожарные в понедельник ликвидировали возгорание в рейсовом автобусе, который следовал в Магадан из пригорода, сообщает ГУМЧС России по региону. "В службу спасения поступило сообщение о том, что на 2020-м километре федеральной автодороги "Колыма" во время движения загорелся рейсовый автобус, следовавший по маршруту №5 "Снежная Долина - Магадан". Водитель почувствовал запах дыма, остановился, вывел пассажиров и вызвал пожарных. Через пять минут к месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые ликвидировали возгорание", - сообщает ведомство. Уточняется, что в результате пожара огнем поврежден моторный отсек на площади 1 квадратный метр. Пассажиры не пострадали.
https://ria.ru/20231009/pozhar-1901385433.html
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магадан, россия, происшествия
Магадан, Россия, Происшествия
Под Магаданом загорелся рейсовый автобус

Под Магаданом ликвидировали возгорание в рейсовом автобусе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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МАГАДАН, 9 окт - РИА Новости. Пожарные в понедельник ликвидировали возгорание в рейсовом автобусе, который следовал в Магадан из пригорода, сообщает ГУМЧС России по региону.
"В службу спасения поступило сообщение о том, что на 2020-м километре федеральной автодороги "Колыма" во время движения загорелся рейсовый автобус, следовавший по маршруту №5 "Снежная Долина - Магадан". Водитель почувствовал запах дыма, остановился, вывел пассажиров и вызвал пожарных. Через пять минут к месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые ликвидировали возгорание", - сообщает ведомство.
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Уточняется, что в результате пожара огнем поврежден моторный отсек на площади 1 квадратный метр. Пассажиры не пострадали.
 
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