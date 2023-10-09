https://ria.ru/20231009/avtobus-1901386264.html

Под Магаданом загорелся рейсовый автобус

Под Магаданом загорелся рейсовый автобус - РИА Новости, 09.10.2023

Под Магаданом загорелся рейсовый автобус

Пожарные в понедельник ликвидировали возгорание в рейсовом автобусе, который следовал в Магадан из пригорода, сообщает ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T04:38

2023-10-09T04:38

2023-10-09T04:38

магадан

россия

происшествия

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МАГАДАН, 9 окт - РИА Новости. Пожарные в понедельник ликвидировали возгорание в рейсовом автобусе, который следовал в Магадан из пригорода, сообщает ГУМЧС России по региону. "В службу спасения поступило сообщение о том, что на 2020-м километре федеральной автодороги "Колыма" во время движения загорелся рейсовый автобус, следовавший по маршруту №5 "Снежная Долина - Магадан". Водитель почувствовал запах дыма, остановился, вывел пассажиров и вызвал пожарных. Через пять минут к месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые ликвидировали возгорание", - сообщает ведомство. Уточняется, что в результате пожара огнем поврежден моторный отсек на площади 1 квадратный метр. Пассажиры не пострадали.

https://ria.ru/20231009/pozhar-1901385433.html

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магадан, россия, происшествия