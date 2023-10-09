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Израиль заявил, что нанес авиаудары по трем военным постам "Хезболлах" - РИА Новости, 09.10.2023
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21:03 09.10.2023 (обновлено: 21:14 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/aviaudary-1901617066.html
Израиль заявил, что нанес авиаудары по трем военным постам "Хезболлах"
Израиль заявил, что нанес авиаудары по трем военным постам "Хезболлах" - РИА Новости, 09.10.2023
Израиль заявил, что нанес авиаудары по трем военным постам "Хезболлах"
Армия обороны Израиля заявила, что нанесла авиаудары по трем военным постам движения "Хезболлах", и сообщила, что инцидент на границе с Ливаном завершен, угрозы РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T21:03
2023-10-09T21:14
в мире
израиль
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
биньямин нетаньяху
михаил богданов
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила, что нанесла авиаудары по трем военным постам движения "Хезболлах", и сообщила, что инцидент на границе с Ливаном завершен, угрозы новых происшествий в этом районе нет."Инцидент завершен и нет угрозы нового инцидента в области безопасности. Во время перестрелки воздушное судно Армии обороны Израиля ударило по трем военным постам, принадлежащим "Хезболлах"... два из них были наблюдательными постами, третий пост использовался силами "Хезболлах" во время чрезвычайных ситуаций", - говорится в заявлении израильской армии, опубликованном в Telegram-канале.Кроме того, израильская армия заявила, что во время столкновений у границы с Ливаном силами Израиля были убиты два человека, еще один вернулся обратно в Ливан.Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильские военные ликвидировали несколько вооруженных подозреваемых, которые проникли в страну с территории Ливана. Израильская армия перед этим заявила, что получено сообщение о проникновении "ряда подозреваемых" с территории Ливана, в район были направлены военные. Число израильских солдат, пострадавших в столкновениях на границе с Ливаном, достигло шести.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/kholokost-1901616725.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, Хамас
Израиль заявил, что нанес авиаудары по трем военным постам "Хезболлах"

Армия Израиля заявила, что нанесла авиаудары по трем военным постам "Хезболлах"

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила, что нанесла авиаудары по трем военным постам движения "Хезболлах", и сообщила, что инцидент на границе с Ливаном завершен, угрозы новых происшествий в этом районе нет.
«
"Инцидент завершен и нет угрозы нового инцидента в области безопасности. Во время перестрелки воздушное судно Армии обороны Израиля ударило по трем военным постам, принадлежащим "Хезболлах"... два из них были наблюдательными постами, третий пост использовался силами "Хезболлах" во время чрезвычайных ситуаций", - говорится в заявлении израильской армии, опубликованном в Telegram-канале.
Ицхак Герцог - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Лидер Израиля: столько евреев не погибало за один день со времен холокоста
Вчера, 20:58
Кроме того, израильская армия заявила, что во время столкновений у границы с Ливаном силами Израиля были убиты два человека, еще один вернулся обратно в Ливан.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильские военные ликвидировали несколько вооруженных подозреваемых, которые проникли в страну с территории Ливана. Израильская армия перед этим заявила, что получено сообщение о проникновении "ряда подозреваемых" с территории Ливана, в район были направлены военные. Число израильских солдат, пострадавших в столкновениях на границе с Ливаном, достигло шести.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Ицхак Герцог - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Президент Израиля призвал все страны мира осудить ХАМАС
Вчера, 21:10
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Кадры ударов по сектору Газа, опубликованные Нетаньяху
Израиль намерен преподать ХАМАС урок, заявил министр Дермер
Вчера, 20:27
 
В миреИзраильЛиванХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссияБиньямин НетаньяхуМихаил БогдановХамас
 
 
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