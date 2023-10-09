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Минобороны Израиля поручило участить атаки на сектор Газа

Минобороны Израиля поручило участить атаки на сектор Газа - РИА Новости, 09.10.2023

Минобороны Израиля поручило участить атаки на сектор Газа

Министр обороны Израиля Йоав Галант поручил значительно нарастить частоту атак на сектор Газа и уничтожить все объекты ХАМАС, сообщает издание Times of Israel. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T19:02

2023-10-09T19:02

2023-10-09T19:04

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант поручил значительно нарастить частоту атак на сектор Газа и уничтожить все объекты ХАМАС, сообщает издание Times of Israel. "Значительно увеличить интенсивность атак в секторе Газа... уничтожить все принадлежащие ХАМАС цели", - приводятся в сообщении слова из поручения министра обороны. Кроме того, Галант заявил, что от исхода конфликта "зависит будущее" Израиля и его "существование в регионе". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231009/feyk-1901589156.html

https://ria.ru/20231009/khamas-1901587716.html

https://ria.ru/20231009/ierusalim-1901561972.html

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в мире, израиль, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году