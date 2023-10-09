https://ria.ru/20231009/amerikantsy-1901634180.html

Байден: как минимум 11 американцев погибли в Израиле во время конфликтов

Байден: как минимум 11 американцев погибли в Израиле во время конфликтов - РИА Новости, 09.10.2023

Байден: как минимум 11 американцев погибли в Израиле во время конфликтов

Президент США Джо Байден заявил об 11 американцах, погибших в Израиле с начала последнего обострения палестино-израильского конфликта, некоторые числятся... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T23:48

2023-10-09T23:48

2023-10-09T23:48

в мире

израиль

палестина

сша

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хамас

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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил об 11 американцах, погибших в Израиле с начала последнего обострения палестино-израильского конфликта, некоторые числятся пропавшими. "К сожалению, нам известно как минимум об 11 американских гражданах среди погибших", - говорится в заявлении Байдена. Он добавил, что некоторые американцы числятся пропавшими. "Мы убеждены, есть вероятность того, что американские граждане есть среди захваченных ХАМАС", - добавил он. Байден призвал желающих покинуть Израиль американцев использовать коммерческие рейсы и быть осторожными. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, палестинские бойцы проникли в приграничные районы на юге Израиля. "Бригады Аль-Кассам" – военное крыло палестинского движения ХАМАС – объявили об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные заявляют, что ведут зачистку населенных пунктов. Число жителей Израиля, погибших в результате эскалации израильско-палестинского конфликта, возросло до 900, сообщила вечером понедельника газета Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. "Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231009/izrail-1901538207.html

https://ria.ru/20231009/voennyy-1901534766.html

https://ria.ru/20231008/britanets-1901308393.html

израиль

палестина

сша

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